«Очень хороший разговор». Зеленский и Трамп поговорили по телефону Зеленский и Трамп по телефону договорились о личной встрече

Владимир Зеленский и Дональд Трамп поговорили по телефону. Президент Украины поздравил Трампа с выдвижением в президенты США и осудил покушение на лидера республиканцев. Трамп назвал разговор очень хорошим и вновь повторил, что в случае победы на ноябрьских выборах остановит конфликт на Украине. В то же время администрация США не исключает увеличения глубины ударов ВСУ американским оружием по территории РФ. По словам советника по нацбезопасности Джейка Салливана, Россия начала новое наступление в Харьковской области.

В ночь на 20 июля президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Этот разговор стал первым с тех пор, как Трамп покинул пост президента в 2021 году. О том, что Трамп и Зеленский созвонятся, ранее сообщил CNN со ссылкой на источники.

«Положу конец войне»

Трамп назвал разговор с Зеленским «очень хорошим». Президент Украины поздравил Трампа «с очень успешным» съездом Республиканской партии и выдвижением кандидатом от республиканцев на пост президента Соединенных Штатов.

По словам Трампа, Зеленский осудил покушение на него и отметил, что «американский народ собрался вместе в духе единства».

Кандидат в президенты США вновь повторил, что в случае его избрания остановит конфликт на Украине.

«Я, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир и положу конец войне, которая стоила стольких жизней, — заявил Трамп. — Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о сделке, которая положит конец насилию и проложит путь к процветанию».

Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена. Также он неоднократно заявлял, что добьется быстрого урегулирования на Украине в случае победы на президентских выборах в ноябре этого года. На предвыборных дебатах с Байденом три недели назад Трамп обещал, что в случае своей победы на выборах сможет завершить конфликт еще до своей инаугурации 20 января 2025 года.

Договорились обсудить шаги для честного мира

«Говорил с Дональдом Трампом. Поздравил его с выдвижением от Республиканской партии и осудил ужасное покушение в Пенсильвании. Пожелал сил и абсолютной безопасности в дальнейшем», — рассказал о разговоре с Трампом Зеленский.

Он отметил «жизненную важность» поддержки свободы и независимости Украины со стороны Республиканской и Демократической партий и обеих палат конгресса США.

«Украина всегда будет благодарна США за помощь в укреплении нашей возможности противостоять российскому террору, — написал Зеленский в соцсетях. — Российские удары по нашим городам и селам продолжаются каждый день».

Президент Украины сообщил, что они с Трампом договорились обсудить во время личной встречи, «какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным».

Позиция Байдена по ударам вглубь России «пока не изменилась»

Ранее стало известно, что администрация США не исключает увеличения глубины ударов ВСУ американским оружием по территории России. Это подтвердил помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. На ежегодном форуме по безопасности в Аспене у него спросили, может ли в будущем увеличиться дальность поражения целей на территории РФ. Салливан не исключил, что такое может произойти.

«Не могу дать вам однозначного ответа на этот вопрос на будущее», — заявил Салливан.

Он добавил, что текущая позиция президента заключается в том, что «обстоятельства изменились».

По словам Салливана, ВС РФ начали новое наступление через границу в направлении Харькова, «и здравый смысл диктовал, чтобы Украина могла бить по этому наступлению».

«Пока его [Байдена] политика в отношении ударов большой дальности по России не изменилась», — уточнил при этом Салливан.

США в конце весны разрешили Киеву использовать американское оружие против целей на территории России на фоне успехов ВС РФ в Харьковской области. Удары можно наносить не дальше 100 км от границы. В середине июля глава аппарата украинского президента Андрей Ермак заявил, что союзники Украины близки к тому, чтобы позволить наносить удары вглубь территории РФ. Спустя несколько дней Владимир Зеленский сказал, что Украина начала получать «некоторые позитивные сигналы» об использовании средств дальнего радиуса действия.

Российские власти постоянно резко критикуют смягчение ограничений на использование поставляемых Украине вооружений и предупреждают об опасности эскалации.