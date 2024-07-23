«Скрыть его смерть было бы невозможно»: что происходит с Байденом Байден впервые появился на публике после снятия с выборов

Джо Байден впервые появился на публике после спешного ухода на самоизоляцию из-за COVID-19. Никаких фото и видео с президентом США не было почти неделю, даже о выходе из предвыборной гонки он объявил через соцсети. Все это время СМИ и республиканцы строили теории о возможной гибели политика, а в Белом доме последовательно говорили о его выздоровлении. Куда пропал Байден и что ждет президента США после больничного — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Джо Байден попал в объектив видеокамер в аэропорту Делавэра. На одном видео глава государства уверенно поднимается по трапу самолета, а на другом показывает большой палец. Это стало первым публичным появлением политика с 17 июля. Все это время Байден находился в родном штате на самоизоляции из-за COVID-19 — заболевание у него выявили после предвыборного выступления в Лас-Вегасе.

Несмотря на легкие симптомы заболевания, пройденную вакцинацию и усиленную терапию, политик отправился домой, взяв паузу в предвыборной кампании. По информации The Dossier, COVID-19 был лишь предлогом для вывоза президента из Лас-Вегаса. Источники портала утверждают, что Байдену потребовалась экстренная медицинская помощь, местный медцентр начали готовить к приему политика, но его команда отказалась от госпитализации. Издание отмечает, что обычный положительный тест на коронавирус не стал бы основанием для столь резкой реакции.

С этого момента Байден больше не появлялся ни на одном публичном мероприятии, не выпускал никаких видеообращений и не публиковал фото. Его сенсационное решение о выходе из предвыборной гонки и поддержке вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника было обнародовано в письменной форме через социальные сети. А его протеже на последующих публичных выступлениях ничего не говорила о состоянии политика.

Байден Шредингера

Отсутствие ясности в ситуации вокруг президента США изначально вызвало беспокойство в консервативных СМИ, близких к его противникам из Республиканской партии. Fox News прямо задался вопросом о том, жив ли еще Байден и в чьих руках сейчас «ядерный чемоданчик».

«Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете, как это сделал Линдон Джонсон в 1968 [когда заявлял об отказе баллотироваться на второй срок]. Как-то не по себе», — заметил ведущий телеканала Брет Байер.

Впоследствии медиаволну «Где Джо Байден» подхватили и соцсети, в частности, в X (бывший Twitter) этот запрос вышел на первое место в США в категории «политика». А республиканцы начали подливать масла в огонь, требуя доказательств того, что президент все еще жив. К примеру, конгрессвумен Лорен Боберт назвала молчание Байдена недопустимым.

«Он должен выйти к камерам и прокомментировать, в курсе ли он, что вышел из гонки. Прятаться абсолютно неприемлемо», — сказала республиканка.

Слухи сильно преувеличены

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что предположения о смерти политика были изначально преувеличены. Декан факультета международных отношений Института бизнеса и делового администрирования Президентской академии Алексей Свищев считает, что инсинуации на эту тему — лишь часть предвыборной борьбы.

«С учетом того, что Демократическая партия перегруппирует свои ресурсы и поддержку направляет на своего нового кандидата Камалу Харрис, у них просто не хватает возможностей на то, чтобы вкладываться в Байдена, хотя он и остается легитимным президентом США. Не нужны никакие конспирационные идеи о том, что с ним что-то случилось. Это следствие последних событий и необходимости привлечь больше внимания к Харрис», — добавил эксперт.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал раскручивание темы про состояние Байдена попыткой еще больше ослабить и дискредитировать Демократическую партию.

«Если бы Байден умер, то скрыть его смерть было бы невозможно. Об этом стало бы известно довольно быстро. Что касается его исчезновения, то он не самый хороший оратор и никогда им не был, поэтому была выбрана письменная форма для решения об уходе из гонки.

Кроме того, тут наложилось состояние здоровья на фоне коронавируса. Поэтому в такой манере все и было преподнесено», — пояснил эксперт.

Планы на будущее

В Белом доме опасение республиканцев и СМИ по поводу состояния Байдена с самого начала поддерживать не стали. В администрации президента планомерно сообщали о постепенном выздоровлении главы государства и анонсировали его возвращение на рабочее место в Овальный кабинет уже 23 июля. Именно в Вашингтон глава государства и вылетел из Делавэра.

Говорили в Белом доме и об участии политика в различных брифингах и телефонных звонках, несмотря на изоляцию. В частности, 22 июля Байден провел онлайн-встречу с советниками по нацбезопасности. Правда, фотографий или видеоматериалов с президентом США не публиковалось.

Как передает ABC News, президент уже строит планы на свой выход с самоизоляции, собираясь «очень агрессивно» участвовать в предвыборной кампании теперь уже Харрис. Источники телеканала уверяют, что Байден намерен активно ездить по всей стране вместе со своей протеже.

А по данным New York Post, из-за COVID-19 Байден делегировал свои полномочия по закону о помощи Украине, который включает конфискацию активов России, главам минфина и Госдепа. Кроме того, политик отменил девять поездок, в том числе визиты в Калифорнию, Денвер, Хьюстон и Остин.

Утрата внимания

Пока Байден готовит свое возвращение, в Республиканской партии все чаще говорят о необходимости ухода политика с поста президента США после выхода из предвыборной гонки. В частности, об этом заявили спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс (кандидат в вице-президенты Дональда Трампа).

«Если вы не можете баллотироваться, вы не можете служить. Он должен уйти в отставку сейчас», — подчеркивал Вэнс.

С точки зрения Алексея Свищева из Президентской академии, на самом деле вряд ли республиканцы или кто-то еще будут тратить силы на Байдена после прекращения его предвыборной кампании.

«Все будет достаточно штатно, все понимают, что он досиживает свои последние месяцы в роли президента США и дальше никуда не идет. Его кандидатура перестанет быть столь важной и обсуждаемой, сколько это было до принятия решения о выходе из гонки. Скорее всего, Байден спокойно будет отбывать остаток своего срока в должности президента. Естественно, максимально пользуясь своими полномочиями, чтобы помогать новому кандидату от Демпартии в лице Харрис набирать свои очки», — уверен эксперт.

В то же время Константин Блохин из Центра исследований проблем безопасности РАН указал, что отправка Байдена в отставку потребует полного консенсуса в конгрессе США, которого сейчас нет.

«Вряд ли республиканцы смогут преодолеть раскол [в конгрессе] и реализовать сценарий импичмента. Тем более, что по конституции США, если президент не в состоянии выполнять свои функции, то его место занимает вице-президент. В случае Байдена пост уйдет Камале Харрис — новому кандидату демократов», — резюмировал эксперт.