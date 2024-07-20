«Вредит отношениям»: Киргизия обвинила Канделаки в попытке поссорить Москву и Бишкек Власти Киргизии призвали Канделаки не вносить разлад в отношения с Россией

Тина Канделаки обвинила власти Киргизии в «русофобии» из-за сноса аварийного здания музея имени генерала Панфилова. В Бишкеке в ответ призвали ее «не вносить разлад» в отношения стран. По словам киргизских властей, музей снесли из-за его аварийного состояния: дальнейшая эксплуатация здания была опасна, а реставрация – невозможна.

Власти Киргизии сочли неприемлемым высказывание телеведущей и медиа-менеджера Тины Канделаки, обвинившей руководство страны в «русофобии» из-за сноса здания музея боевой славы имени генерала Панфилова.

«Киргизская республика является суверенным государством. Принимаемые властями решения основываются на интересах киргизского народа. Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в отношения между Киргизией и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, лежащему в основе наших отношений», — заявил глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков (цитата по «Интерфаксу»).

Чиновник пояснил, что администрация решила снести здание музея после получения технического заключения. Согласно документу, оно не соответствует сейсмическим нормам. Кроме этого, там есть следы пожара, протечек и трещин. По мнению специалистов, дальнейшая эксплуатация здания опасна для людей, отреставрировать его также нельзя.

«Увековечивание памяти Панфиловской дивизии — это, прежде всего, дань памяти в честь наших отцов и дедов <...> Мы никому не позволим спекулировать на такой деликатной и чувствительной теме, как историческая память и героический подвиг лучших представителей киргизского, русского и других народов, родившихся в Киргизии и других государствах Центральной Азии и сражавшихся бок о бок», — добавил глава пресс-службы президента.

По словам Орунбекова, русский язык остается официальным в Киргизии и вместе с русской культурой составляет «неотъемлемую часть истории и жизни» страны.

«Манипуляция такой информацией, по сути, вредит двусторонним отношениям, играет на руку тем силам, которые хотят подорвать наше стратегическое партнерство и союзничество. Поэтому обвинения российской телеведущей в русофобии не просто беспочвенны, они абсурды», — подчеркнул Орунбеков.

Он посоветовал Канделаки приехать в Киргизию и изучить историю страны: он полагает, что это помогло бы изменить мнение Канделаки и она бы больше не позволила себе подобных высказываний.

Что сказала Канделаки

17 июля телеведущая написала в своем Telegram-канале, что власти Киргизии отобрали у аварийного здания музея Панфиловской дивизии «шанс на спасение» и «плюнули в лицо защитникам».

«Базу для русофобии в стране готовили давно. Руку к этому приложил и фонд «Сорос-Кыргызстан», и «Открытое правительство», которое работает на деньги американского USAID — тех самых авторов приложения для фальшивой переписи населения в Молдавии», — заявила Канделаки.

Она добавила, что в руководстве Киргизии «давно сидит группа управляемых политиков, которые с подачи Запада вычеркивают из страны советскую историю, наше общее прошлое, заменяя их ненавистью к русским».

«А начинается все вот так — со старого музея», – резюмировала Канделаки.

Аварийный музей

Музей Панфиловской дивизии находился в Бишкеке, он числился в перечне памятников архитектуры республиканского значения. Его построили в 1969 году. Там хранились личные вещи бойцов дивизии, их фотографии, подлинные документы, трофеи и стрелковое оружие. 15 июля музей снесли.

Активист Александр Зыков за несколько дней до сноса здания поднял этот вопрос в своих соцсетях. Он рассказал, что музей находится в аварийном состоянии, его крыша разобрана. При этом власти заранее не проинформировали общественность об этом.

«Музей Панфиловской дивизии мы потеряли. Сегодня отвез заявление в Минкульт с требованием надавить на собственников привести здание в порядок», — отметил Зыков.

По словам активиста, здание заранее исключили из реестра памятников истории и архитектуры. Однако музей до сих пор числится в государственном списке памятников истории и культуры Бишкека.