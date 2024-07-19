«Войти в историю лузером»: снимет ли Байден свою кандидатуру с выборов Newsmax: Байден снимет свою кандидатуру с выборов и не оставит преемника

Заболевший COVID-19 Джо Байден сталкивается с растущим давлением своих коллег по Демократической партии, требующих его выхода из президентской гонки. По данным СМИ, политик может объявить о снятии своей кандидатуры уже в ближайшие выходные. Его отказ от участия в выборах поддерживают уже две трети демократов, однако руководство партии пока остается на стороне действующего президента США. Почему демократы не могут бросить Байдена и откажется ли он от борьбы за власть — в материале «Газеты.Ru».

Действующий президент США Джо Байден согласился выйти из гонки и, вероятно, объявит об этом в ближайшие выходные, сообщил политический обозреватель и комментатор издания Newsmax Марк Халперин со ссылкой на источники в Демократической партии.

«По данным моих источников, президент Байден согласился выйти из гонки в качестве кандидата от демократов <...> Для него уже составлена ​​речь. Он продолжит свою работу в качестве президента. Мне также сообщили, что он не поддержит вице-президента [Камалу] Харрис в качестве своего преемника», — заявил Халперин.

По словам обозревателя, о снятии с выборов Байден, скорее всего, объявит в воскресенье, 21 июля. При этом руководство партии рассчитывает, что он «поддержит открытый процесс, в котором съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго».

Как пишет The New York Times со ссылкой на близкое окружение политика, Байден начал понимать, что он не сможет победить на предстоящих выборах. По информации издания, осознает глава государства и то, что ему, возможно, придется покинуть предвыборную гонку.

«Один из близких к нему [Байдену] людей предупредил, что президент еще не принял решения покинуть предвыборную гонку после того, как три недели настаивал на том, что почти ничто не может заставить его пойти на это. А другой сказал, что реальность вступает в свои права, и что не будет сюрпризом, если Байден вскоре сделает заявление о назначении вице-президента Камалы Харрис своей преемницей», — говорится в тексте.

Демократический натиск

Сообщения NYT и Newsmax появились на фоне целой серии материалов американских СМИ о сторонниках завершения кампании Байдена в его собственной Демократической партии. Так, ABC News утверждает, что лидер большинства демократов в сенате конгресса Чак Шумер и руководитель меньшинства партии в палате представителей Хаким Джеффрис намекали политику на необходимость снятия своей кандидатуры.

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Открыто высказался на этот счет конгрессмен-демократ Адам Шифф. По его мнению, действующий президент должен отказаться от кампании по причине «серьезной обеспокоенности» относительно его шансов на победу.

«Второе президентство [Дональда] Трампа подорвет саму основу нашей демократии, и у меня есть серьезные опасения по поводу того, сможет ли президент победить Дональда Трампа в ноябре», — пояснил Шифф.

The Washington Post называет в числе сомневающихся в шансах Байдена на победу и его бывшего босса Барака Обаму. Издание указывает, что экс-президент США призвал политика подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры в выборах.

«Обама в последние дни заявил союзникам, что шанс Джо Байдена на победу значительно сократился, и он считает, что президенту США необходимо серьезно рассмотреть жизнеспособность своей кандидатуры», — говорится в материале.

Сомнение в целесообразности продолжения кампании Байдена, по данным CNN, наблюдаются и у бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Источники телеканала уверяют, что она в частной беседе намекала президенту США на низкую вероятность его победы над Трампом в ноябре.

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Лояльность руководства

Байден впал в немилость у собственных сопартийцев после провальных дебатов с Трампом в конце июня. В ходе встречи политик путался в словах и фактах, да и говорил очень тихо из-за предполагаемой болезни. Зрители прений отдали победу Трампу с сильным перевесом, а выступление Байдена стало поводом для обсуждения его профпригодности и перспектив Демпартии на выборах.

Рейтинги политика сильно просели, положение стало еще хуже после того, как 14 июля его оппонент пережил покушение на свою жизнь. Трамп отделался ранением уха и серьезно увеличил свои шансы на победу в ноябре, тем самым лишь подкрепив опасения демократов по поводу Байдена. Впрочем, официально в Демпартии вопрос о смене политика не ставили, несмотря на все проблемы, да и он сам активно отрицал подобную возможность.

Национальный комитет Демократической партии в этом плане своего подхода не меняет и собирается официально выдвинуть Байдена кандидатом в президенты. Сделать это хотят досрочно и в онлайн формате. Объясняют спешку тем, что съезд Демпартии запланирован на середину августа, а в ряде штатов регистрация кандидатов в президенты завершится в начале месяца.

В штатах готовы продлить сроки для подачи заявки, но в руководстве Демократической партии все равно настаивают на досрочном утверждении Байдена. По плану онлайн-голосование проведут с 29 июля по 5 августа. Изначально вопрос хотели решить 21 июля, но виртуальную встречу пришлось перенести из-за сопротивления выдвижению Байдена со стороны видных демократов.

Внутренняя угроза

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что верхушка демократов остается на стороне Байдена в следствии ряда веских причин. Американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов считает, что руководство Демпартии преимущественно состоит из лояльных действующему президенту личностей.

«Выход Байдена из гонки грозит политическим кризисом, непонятно, сможет ли партия моментально перестроиться на поддержку [вице-президента США] Камалы Харрис. В руководстве Демпартии очень боятся политического кризиса. Если сейчас заменят Байдена и новый кандидат проиграет, это станет большим ударом для демократов.

Действующий президент в данном плане — безопасный выбор. Если он проиграет, то демократы могут сказать, что дело в Байдене и в 2028 году они возьмут реванш. Объяснить поражение нового кандидата будет сложнее», — добавил эксперт.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин уверен, что проблема демократов — отсутствие реальной замены для Байдена.

«Мало выбрать кандидатуру, она должна быть сопоставима по своим масштабам с Трампом. Кроме того, выход действующего президента из предвыборной гонки — момент опасный. Если Байден снимает кандидатуру, он подписывается под тем, что уже неэффективный и слабый лидер. А ему еще до конца января 2025 года управлять США. Как это можно будет делать после выхода из гонки? Даже если Байден будет условно лежать под капельницей, он все равно должен руководить страной», — уверен эксперт.

Судьбоносное решение

По подсчетам Politico, сняться с выборов Байдена призвали уже более 20 демократов, а многие другие выразили озабоченность из-за его выдвижения. К тому же некоторые крупные спонсоры Демократической партии либо полностью заморозили, либо сильно ограничили свои пожертвования. Условие для восстановления их поддержки — выход Байдена из президентской гонки.

Axios констатирует, что в пользу отказа политика от планов по переизбранию выступают примерно две трети Демократической партии, а ее ведущие представители надеются на его уход 20-21 июля. А Newsweek подмечает, что Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от демократов — вероятность ее назначения на 5% выше, чем у Байдена.

Сам Байден изначально жестко отрицал возможность отказа от борьбы. Как говорил президент США, заставить его прекратить кампанию может только бог, да и то, он еще подумает. Но 16 июля его риторика на этот счет поменялась. В интервью BET News он сказал, что может дважды подумать, баллотироваться ли еще на четыре года, если у него возникнет какое-нибудь заболевание. Примерно через сутки стало известно, что у Байдена коронавирус и он берет паузу в предвыборной кампании до выздоровления.

С точки зрения американиста Алексея Наумова из РСМД, существует довольно большая вероятность того, что Байден может покинуть предвыборную гонку в ближайшее время.

«Он может это сделать, потому что ему важно будущее не только Демократической партии, но и свое собственное. Именно из-за страха войти в историю лузером политик не принимал решение о снятии своей кандидатуры. Если его смогут убедить в том, что остаться в гонке будет худшим вариантом, то он из нее выйдет», — подчеркнул эксперт.

По мнению Константина Блохина из Центра исследований проблем безопасности РАН, Демократическая партия все же вряд ли пойдет на снятие Байдена с выборов, так как это создаст политической силе больше проблем, чем сохранение политика в гонке.

«Скорее всего, Байден дотерпит до конца срока, проиграв Трампу на выборах. Его замена выглядит маловероятной. Все-таки Байден — политический мастодонт. Если они поставят кого-то другого, то он может вообще в чистую слить выборы. В итоге не только демократы получат поражение, но и президентская власть окажется дискредитирована», — резюмировал эксперт.