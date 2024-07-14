«Главком ВСУ не верит в победу»: почему в Раде сомневаются в Сырском RS: Киев допускает возможность начала мирных переговоров с РФ

Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Александр Сырский не верит в победу ВСУ и «согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции». Она уже не раз критиковала главнокомандующего и отдельные подразделения армии страны. Однако украинские СМИ прислушиваются ко всем ее заявлениям, потому что есть версия, что высказывается она не «сама по себе», а по указке офиса Владимира Зеленского.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая со ссылкой на собственные неназванные источники заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не верит в победу Украины и ее способность завоевать преимущество над ВС РФ на собственной земле.

«Он (Сырский. — «Газета.Ru») согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру», — написала депутат на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кто такой Александр Сырский В феврале 2024 года новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский. На этом посту он сменил Валерия Залужного, который занимал эту должность с 2021 года.



По словам президента Украины, Сырский обладает «успешным опытом защиты и наступления» — он руководил «Киевской оборонной операцией» и командовал в боях в Харьковской области осенью 2022 года.



Сырский родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки во Владимирской области. В 1986 году он успешно завершил обучение в Московском высшем общевойсковом командном училище, а затем переехал на Украину. В 1996 году он с отличием окончил обучение в Академии Вооруженных Сил Украины, а в 2005 году удостоился золотой медали Национальной академии обороны. Свою военную карьеру Сырский начал в 1986 году, выполняя обязанности командира мотострелкового взвода.



После начала вооруженного конфликта на востоке Украины весной 2014 года Совет национальной безопасности Украины объявил о запуске так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Сырский возглавил Штаб АТО, а к началу 2015 года он стал «начальником штаба — первым заместителем руководителя антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей». Он активно участвовал в руководстве операциями под Дебальцево и в Углегорске (оба населенных пункта расположены у границы с ЛНР) — стратегически значимых населенных пунктах, где зимой 2015 года произошли интенсивные боевые столкновения. Сырский координировал отход украинских сил из Дебальцево, а сам при этом находился в городе во время сражений.



После начала СВО Сырский отвечал за организацию защиты Киева, за что 5 апреля 2022 года был награжден званием Героя Украины и орденом «Золотая Звезда». В сентябре 2022 года он командовал наступлением ВСУ в Харьковской области.



Весной 2023 года он защищал Артемовск (Бахмут), который в конечном итоге был занят российскими войсками. За значительные потери в этой операции ему присвоили прозвища «генерал 200» и «бахмутский мясник».



После неудачи контрнаступления в Херсоне его имя часто упоминалось в СМИ как возможного кандидата на должность главнокомандующего ВСУ. При этом британская газета The Times со ссылкой на свои источники писала, что Сырский отказался от должности.



В связи с этим Безуглая назвала Сырского преступником. Она подчеркнула, что каждый день его пребывания на посту главнокомандующего ВСУ ведет к снижению боеспособности армии страны.

Также парламентарий упомянула, что при принятии решений Сырский якобы не учитывает мнение находящихся на поле боя командиров. По ее словам, именно по этой причине ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ у населенных пунктов Дзержинск (Торецк) и Новгородск (Нью-Йорк) в ДНР.

Безуглая vs ВСУ

Безуглая стала критиковать Сырского почти сразу после того, как тот занял должность главкома ВСУ после Залужного (которого она тоже критиковала). Также ей не нравится руководство отдельных подразделений украинской армии.

Например, на этой неделе она раскритиковала начальство Воздушных сил Украины. По ее словам, командиры фальсифицируют статистику прилетов, чтобы сохранить «веру в ВСУ». Тогда же она задалась вопросом, почему российские ракеты сбивают на окраинах Киева, а не за пределами города, и почему расчеты украинской ПВО слабо оснащены и плохо скоординированы между собой.

3 июля нардеп обвинила командующего Воздушными силами Николая Олещука в отсутствии подготовки к принятию F-16. Она утверждает, что мужчина больше года не приходит на парламентский комитет по вопросам обороны, потому что «ему нечего сказать», а вместо этого прислал нескольких офицеров по F-16, с которыми на закрытом заседании обсудили вопрос важной поставки.

1 июля Безуглая сообщила, что написала по поводу Сырского в Государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины, Офис Генпрокурора и минобороны жалобу из-за отсутствия изменений в принципах принятия решений, доставшихся по наследству от экс-главкома Залужного. Из-за этого, подчеркнула она, ВСУ «имеют ситуацию в Харьковской области, которая повторила подготовку к наступлению россиян в 2022 и 2023 годах».

22 июня она высказала мнение, что Сырский не смог «выйти за рамки» устаревших методов руководства и стал «еще авторитарнее». Кроме того, нынешний главком ВСУ, как и его предшественник, не наладил связи с западными партнерами Киева для обмена военным опытом.

Безуглая критиковала и Залужного. По этой причине, как отмечала 18 июня «Страна.ua», есть подозрения, что нардеп высказывается не «сама по себе», а по указке офиса Зеленского.

Шансы на мир

Слова Безуглой по поводу прекращения огня не находят подтверждения в официальной риторике Киева и Москвы.

В частности представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 11 июля заявил, что пока НАТО не начнет учитывать опасения России по поводу возможного присоединения Украины к альянсу, предпосылок для переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта не будет.

По словам пресс-секретаря российского лидера, когда в блоке говорят в утвердительном ключе, что Украина станет членом альянса, они тем самым отказываются учитывать главную обеспокоенность России, которая была одной из ключевых причин начала СВО:

«Это о чем говорит? Что никаких предпосылок для переговоров пока нет. Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом».

Зеленский же 16 июня говорил о том, что Украина готова начать переговоры с Россией хоть завтра, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность».

Несмотря на неготовность Москвы и Киева к началу реальных переговоров о мире, в западных СМИ эта тема возникает постоянно. Так,

12 июля автор американского журнала Responsible Statecraft Блейз Малли в обзорном материале о сигналах по поводу переговоров написал, что »Киев...сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем».