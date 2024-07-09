Суд заочно арестовал Юлию Навальную. Ее объявили в международный розыск Юлию Навальную заочно арестовали и объявили в розыск по делу об экстремизме

Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Ее также объявили в международный розыск, объяснив решение тем, что «Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия». С 2021 года она живет не в России. В феврале 2024 года вдова Алексея Навального заявила, что продолжит дело мужа.

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Юлию Навальную, вдову оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов столицы. Навальной предъявлено обвинение по статье об участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК).

По этой статье ей может грозить штраф от 300 тыс. рублей до 600 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок от года до четырех лет, либо лишение свободы сроком от двух до шести лет.

«Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключении под стражу сроком на два месяца», — объяснили в судебной пресс-службе.

В суде также отметили, что срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории страны.

«Ой, а что не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела, потом уже арест?!» — прокомментировала Юлия Навальная решение суда.

Она покинула страну в 2021-м, в феврале того года улетев в Германию. Где сейчас живет вдова оппозиционера, неизвестно. Ранее о том, что в ее отношении возбуждено уголовное дело, не сообщалось. По делу об участии в экстремистской организации также судят трех адвокатов Алексея Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина.

Продолжит дело мужа

В феврале 2024 года после смерти Алексея Навального в колонии «Полярный волк» Юлия пообещала продолжить дело супруга и заняться политической деятельностью. После этого последовало ее выступление в Европарламенте и встречи с европейскими и американскими политиками.

22 февраля Навальная встретилась с президентом США Джо Байденом, 15 апреля — с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, 28 мая — с главой МИД Польши Радославом Сикорским. В июне с ней встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Они обсудили, «как Франция может помочь гражданскому обществу в России и за ее пределами в борьбе с Путиным».

В апреле Навальная вошла в список 100 самых влиятельных женщин в мире по версии журнала TIME, а в июле возглавила международную правозащитную организацию Human Rights Foundation.

«В эти трудные времена защита фундаментальных прав и свобод важна как никогда», — цитировала слова Навальной HRF. По ее словам, миссия организации близка ей, и она намерена помочь в продвижении идей правозащитников.

В России в отношении Навальной ранее требовали провести проверку. Так, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Альшевских опубликовал 8 апреля официальный ответ Главного управления МВД на его обращение, в котором парламентарий просил провести проверку выступления Навальной в Европарламенте.

Ведомство, согласно ответу, направило запись выступления на психолого-лингвистическое исследование. Экспертиза, которую проводит Московский исследовательский центр, должна закончиться во втором полугодии 2024 года.

По словам Альшевских, «Запад ведет против России неприкрытую войну. И на полях сражений, и в сфере экономики. И среди россиян, вставших на сторону врага, — Юлия Навальная». Так депутат отреагировал на призывы Навальной вводить экономические санкции против России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что Юлия Навальная «теряет свои корни» и «перестает чувствовать пульс своей страны».