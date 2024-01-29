Почему НАТО готовится воевать с Россией

В НАТО зачастили с разговорами о потенциальной войне с Россией. Чего мы только не видели за последние недели: и стены на границе Прибалтики, и масштабные учения, и тревожные предупреждения натовских министров, и даже подробные сценарии войны, которыми любезно поделились таблоиды Bild и The Daily Mail.

Подобные новости создают паническую атмосферу, в которой кажется, будто что-то действительно надвигается. Хотя видимых причин, почему оно надвигается, нет. То есть, конечно, есть Украина. Но с Украиной мы живем уже почти два года, и за это время катастрофы планетарного масштаба, вопреки прогнозам пессимистов, не произошло. Не совсем ясно, почему она должна произойти сейчас.

В общем, ситуация явно требует разъяснения. Может ли война действительно начаться?

На Западе мыслят аналогиями, мол, «пришли за Украиной, значит, придут и за нами». Однако эти вещи несопоставимы. Украинский конфликт стал возможен, потому что Россия считает эту страну буфером и безоговорочной сферой влияния, а Запад долгие годы отказывался признавать за Москвой право на собственные интересы. То есть политические разногласия были налицо.

В случае с НАТО ничего подобного даже близко нет. Конечно, Россия постоянно припоминает западному блоку обещания не расширяться. Но нынешние границы НАТО, которые в глазах Москвы совпадают с границами сферы влияния США, она признала. И никогда не покушалась на них даже на уровне риторики. Напротив, Кремль сигнализирует Западу, что предпочел бы закрепить зоны ответственности в Европе не на поле боя, а за столом переговоров. Причем делал это до СВО и делает сейчас. Но понимания пока не получает.

Пишут, что конфликт может возникнуть из-за Сувалкского коридора. Для тех, кто не знает, это узкая полоса земли (меньше 100 км в ширину) на границе Польши и Литвы, которая разделяет Калининградскую область и Белоруссию. Дескать, Россия может решиться пробить его, чтобы разблокировать эксклав и изолировать Прибалтику от остального НАТО.

Тут все еще проще. Пока НАТО ничего не блокирует, России не надо ничего пробивать. Даже если кому-то в Кремле очень-очень захочется взять Сувалкский коридор, тогда нужно сперва удостовериться, что у операции не будет серьезных рисков. Что НАТО не задействует пятую статью, что в войну не вступят США и что конфликт не перерастет в ядерную войну. То есть ситуация требует серьезного просчета действий другой стороны — именно так поступит любой здравомыслящий руководитель.

Если резюмировать, то на нынешнем этапе у России нет причин нападать на НАТО. Конфликт возможен, только если альянс сам спровоцирует Россию. Но это тоже крайне сомнительно.

Хорошо, но если никто ни на кого не нападает, почему в НАТО заговорили о войне? Можно списать на военное планирование — военные ведь на то и военные, что должны идентифицировать потенциальные угрозы и готовиться к ним. Тогда не совсем ясно, зачем устраивать из этого информационную вакханалию.

Еще одно объяснение: разговоры о войне с Россией — это продукт для внутреннего европейского потребления (не случайно ведь об этом говорят именно европейцы). Поясним: европейцы очень долго жили в спокойном окружении и под защитой американского ядерного зонтика. За это время их национальные ВПК растеряли мощности, расходы на оборонку стали недостаточными и неэффективными, приток рекрутов в армии сильно сократился, а вооруженные силы почти потеряли боеспособность.

В 2022 году в ЕС обнаружили, что геополитическое окружение уже не такое дружелюбное, а полагаться на США так же, как раньше, нельзя. Внезапное осознание слабости побудило европейские столицы судорожно решать проблемы, которые десятилетиями копились в оборонном секторе. Но спустя два года воз и ныне там.

Мешают две проблемы. Во-первых, военные промышленники не торопятся масштабировать производство из опасений, что спрос на их продукцию будет неустойчивым, а контракты заберут американцы. Во-вторых, планы нарастить численность армий пошли под откос из-за добровольного призыва, отсутствия экономических стимулов и моральной неготовности граждан воевать за свои страны.

Разговоры о войне НАТО с Россией могут быть способом решить эти проблемы. Пассажи о том, что конфликт начнется через 10-20 лет, можно интерпретировать как сигнал промышленникам: спокойно наращивайте производство, в ближайшие годы заказы точно будут. Попытки припугнуть «страшной, агрессивной» Россией, по-видимому, должны замотивировать людей идти в армию. И заодно продемонстрировать всем, что Европа будет решительно отстаивать свои интересы, когда в реальности никакой решительности у нее нет.

Сомнительно, что ставка на алармизм сработает. Борьба со слабыми сторонами европейской военки требует непопулярных мер — как минимум возвращения призыва или перераспределения ограниченных средств из социалки в оборону. Но национальные правительства стран ЕС, которые и так страдают от проблем с рейтингами, не готовы на такие шаги. Вот и приходится изобретать велосипед.

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