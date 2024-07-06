Американский журналист Такер Карлсон счел премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным лидером стран Евросоюза, который стремится остановить разрушение Украины и урегулировать украинский кризис.
Российские силы предпринимают активные действия к западу и востоку от населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области для обхода позиций ВСУ, сообщил ТАСС сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В Краснодарском крае три района подверглись атакам беспилотниками. В Ейске повреждена вышка сотовой связи, в станице Павловской горят резервуары с топливом на нефтебазе. Еще один резервуар с топливом горит в станице Ленинградской. По предварительной информации, никто не пострадал.
Приказ главы Минобороны России отменил сроки носки формы в зоне специальной военной операции, заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
Западные политики не проявляли интерес и не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, которые озвучил президент России Владимир Путин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент США Джо Байден проведет коллективную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других государств, которые заключили двусторонние соглашения с Киевом, на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.