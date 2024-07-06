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Политика

Военная операция на Украине, день 864-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 864-й день

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Алексей Майшев/РИА «Новости»
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вашингтоне. В Кремле заявили, что западные политики не связывались с Москвой по мирным инициативам по Украине, озвученным Владимиром Путиным. БПЛА атаковали три района Краснодарского края: повреждена вышка сотовой связи, загорелась нефтебаза. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:44

Американский журналист Такер Карлсон счел премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным лидером стран Евросоюза, который стремится остановить разрушение Украины и урегулировать украинский кризис.

8:32

Российские силы предпринимают активные действия к западу и востоку от населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области для обхода позиций ВСУ, сообщил ТАСС сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

8:30

В Краснодарском крае три района подверглись атакам беспилотниками. В Ейске повреждена вышка сотовой связи, в станице Павловской горят резервуары с топливом на нефтебазе. Еще один резервуар с топливом горит в станице Ленинградской. По предварительной информации, никто не пострадал.

8:23

Приказ главы Минобороны России отменил сроки носки формы в зоне специальной военной операции, заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

8:11

Западные политики не проявляли интерес и не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, которые озвучил президент России Владимир Путин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

8:04

Президент США Джо Байден проведет коллективную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других государств, которые заключили двусторонние соглашения с Киевом, на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 864-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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