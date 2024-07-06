Военная операция на Украине, день 864-й

8:30

В Краснодарском крае три района подверглись атакам беспилотниками. В Ейске повреждена вышка сотовой связи, в станице Павловской горят резервуары с топливом на нефтебазе. Еще один резервуар с топливом горит в станице Ленинградской. По предварительной информации, никто не пострадал.