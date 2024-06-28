Обсудят помощь Украине: вместо ОДКБ Армения примет участие в мероприятии НАТО Армения примет участие в июльском саммите НАТО в Вашингтоне

США отправили Армении приглашение с предложением принять участие в юбилейном мероприятии НАТО, где соберутся делегации 30 стран-партнеров альянса. Ереван уже ответил согласием. В армянском МИДе отметили, что страна едет в Вашингтон только поучаствовать в саммите и связанных мероприятиях, между государствами нет других договоренностей. Ранее премьер-министр Пашинян заявил, что Армения покинет «союз-пузырь», говоря об участии в ОДКБ. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Армения примет участие в мероприятии Североатлантического альянса (НАТО) в Вашингтоне, выяснил ТАСС.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на брифинге в Баку проинформировал, что США пригласили Азербайджан и Армению на встречу министров иностранных дел в рамках саммита НАТО в Вашингтоне:

«Госсекретарь [США Энтони] Блинкен проводит мероприятие для всех партнеров НАТО, включая Армению и Азербайджан. Поэтому я ожидаю, что обе страны примут участие. Это пройдет на уровне министров иностранных дел. Всего примут участие 30 государств-партнеров».

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян подтвердила ТАСС, что Армения действительно получила приглашение. Страна уже подтвердила свое участие.

«Армения получила приглашение принять участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и связанных с ним мероприятиях, посвященных 75-летию организации, и подтвердила свое участие. Других договоренностей на данный момент нет», — сказала Бадалян.

Саммит пройдет с 9 по 11 июля 2024, он приурочен к 75-летию со дня подписания Североатлантического договора. Страны обсудят помощь Украине и построение для Киева «моста в НАТО».

Армения выйдет из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько раз неоднозначно высказывался по поводу членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, куда также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Его недовольство началось с момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Якобы в 2020, 2021 и 2022 годах ОДКБ не оказала нужной Армении поддержки.

В июне 2024 года во время «правительственного часа» Пашинян заявил, что Ереван вступил в «союз-пузырь», который обещал защищать Армению, но этого не делает.

«Выйдем. Мы решим, когда. <...> А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся», — сказал Пашинян. При этом премьер не сказал, что Армения намерена покинуть ОДКБ немедленно.

В феврале Ереван приостановил свое участие в Организации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал РИА Новости в июне, что возможный выход Армении не скажется на деятельности ОДКБ.

«Это скажется только на обороноспособности Армении и больше ни на чем, поэтому безусловно решение это за армянской стороной. Но дело в том, что, к глубокому сожалению, решение будет принимать нынешнее руководство Армении, которое не руководствуется интересами армянского народа, в этом трагедия», — добавил Картаполов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что власти Армении своими заявлениями могут нанести ущерб отношениям республики с Россией, об этом она сказала в марте этого года.

«Нас не может не настораживать <…> оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике», — отметила дипломат, также назвав заявления армянской стороны ультимативными и контрпродуктивными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте отметил, что Москва намерена провести с Ереваном переговоры для прояснения ситуации с возможным выходом страны из ОДКБ:

«Мы слышали эти заявления. Очевидно, что предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять ситуацию и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал премьер-министр».

По словам Пескова, решение о созыве экстренного саммита членов ОДКБ примут участники организации.

В конце июня Армения отказалась подписать бюджет организации, так как у республики нет финансовых обязательств перед структурой.

«Республика Армения официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздержится от подписания решения СКБ ОДКБ «О бюджете ОДКБ 2024» и участия в предусмотренном решением финансировании деятельности организации. Следовательно, Республика Армения не брала на себя никаких обязательств относительно финансирования, предусмотренного указанным решением», — заявили в МИД республики, цитирует ТАСС.