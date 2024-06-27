Ситуация перед дворцом правительства Боливии во время попытки государственного переворота в Ла-Пасе, Боливия, 27 июня 2024 года

Стратегический партнер: Россия выразила поддержку властям Боливии после попытки переворота Лавров поговорил по телефону с главой МИД Боливии и осудил попытку госпереворота

Глава МИД России выразил поддержку руководству Боливии и осудил вспыхнувший 26 июня мятеж в стране. Накануне сторонники недавно отправленного в отставку с поста командующего армией Хуан Хосе Суньиги осадили правительственный дворец в Ла-Пасе. Мятеж подавил президент Луис Арсе, который произвел перестановки в командовании вооруженных сил и призвал боливийцев выйти на площадь. Попытку переворота осудили в Евросоюзе и ООН, а также президенты Кубы и Венесуэлы.

Поддержка Боливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Боливии Селиндой Сосой Лундой осудил попытку военного госпереворота в латиноамериканской стране, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны высказано решительное осуждение попытки военного госпереворота в Боливии 26 июня. Подчеркнута недопустимость любых действий, направленных на подрыв конституционных устоев суверенных государств»,

— говорится в публикации.

Глава МИД России также выразил «полную и непоколебимую поддержку» официальных властей Боливии со стороны России и напомнил, что Ла-Пас для Москвы — надежный стратегический партнер.

Попытка переворота

26 июня в Боливии произошла неудачна попытка государственного переворота. Мятеж вспыхнул под руководством генерала Хуана Хосе Суньиги. Он не согласился с недавним увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию», а также освободить политзаключенных.

Военные под руководством генерала с бронетехникой заняли центральную площадь Ла-Паса и осадили правительственный дворец, где находился президент Боливии Луис Арсе с министрами.

Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж угас, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан.

Реакция на мятеж

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает любые попытки нарушить конституционный порядок в Боливии и свергнуть законное правительство. По его словам, ЕС выражает солидарность с народом и правительством Боливии.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил беспокойство по поводу попытки военного переворота в Боливии и призвал сохранить конституционный порядок в стране. Кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес и глава Венесуэлы Николас Мадуро поприветствовали вывод сил мятежников с площади в центре столицы Боливии.

Бразильский политолог Рафаэль Мачадо связал попытку госпереворота в Боливии с недавним заявлением властей страны о намерении вступить в БРИКС.

«Это, очевидно, «превентивный удар» по попыткам включить Южную Америку в проект построения многополярного мира. Это особенно важно сейчас, когда Россия начинает милитаризировать свое международное партнерство, начиная с Белоруссии, Ирана и Северной Кореи, с признаками того, что Россия может также вооружить Венесуэлу», — отметил Мачадо.

8 июня Луис Арсе заявил, что Боливия рассчитывает вступить в БРИКС. Как отметил политик, власти страны уже официально представили заявку о вступлении в сообщество.

Боливия пережила более чем 190 государственных переворотов и революций, начиная с провозглашения своей независимости в 1825 и до 2019 года. 10 ноября того года президент Эво Моралес подал в отставку после обвинений в мошенничестве на выборах. Тогда мятеж в стране длился около трех недель при поддержке оппозиции. 12 ноября президентом страны стала Жанин Аньес Чавес, 8 ноября 2020 года она покинула эту должность и главой государства стал Луис Альберто Арсе.