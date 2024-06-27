«Некрасиво получилось, как чихнул». Депутатам не понравилась фраза Бастрыкина о «Госдуре» Петренко: словами о «Госдуре» Быстрыкин хотел привлечь внимание к сфере миграции

Вячеслав Володин прокомментировал слова Александра Бастрыкина, который использовал в речи словосочетание «Государственная дура», говоря с депутатом Сарданой Авксентьевой о работе нижней палаты парламента. Таким высказыванием, по словам спикера Госдумы, глава СКР оскорбил всех россиян, поскольку именно они выбирают депутатов. Сама же Авксентьева сообщила «Газете.Ru», что не приняла высказывание Бастрыкина на свой счет. Позднее представитель СКР Светлана Петренко назвала фразу Бастрыкина одним из «комментариев в соцсетях» и заявила, что глава комитета не хотел оскорбить депутатов.

Оскорбление всех россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал фразу главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о «Государственной дуре».

По словам Володина, Бастрыкин, использовав в своей речи такое словосочетание, оскорбил всех россиян, поскольку именно они выбирают депутатов.

«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — передала пресс-служба нижней палаты парламента реакцию Володина.

Что сказал Бастрыкин

Глава СКР 27 июня во время своего выступления на сессии Петербургского международного юридического форума обратился к депутату Госдумы Сардане Авксентьевой, присутствующей на дискуссии. Председатель СКР, рассуждая на тему миграционной политики, поинтересовался у женщины о порядке принятия законов по острой теме.

«Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <…> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — сказал Бастрыкин, после этого извинившись.

Депутат ответила: «Конечно, мы этим занимаемся, я лично этим занимаюсь». Авксентьева пообещала подойти к главе СК после выступления.

Позже Сардана Авксентьева в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что не приняла высказывание Бастрыкина на свой счет.

«Я разделяю недовольство Бастрыкина скоростью принятия законов в сфере миграции. Это сигнал, который нужно принять во внимание всему парламенту», — сказала парламентарий.

Еще одним органом, который раскритиковал Бастрыкин, стала прокуратура. Как утверждал глава СКР, сотрудники этого ведомства неоднократно отменяли возбуждение уголовных дел по миграционным преступлениям, в связи с чем «идет борьба между ведомствами».

По словам Бастрыкина, ему приходится по 3-4 раза поручать вновь заводить дела. Как отметил председатель Следственного комитета, в прокуратуре как правило для отказа в возбуждении уголовных дел ссылаются на недостаточное количество предоставленных оснований. В надзорном ведомстве пока никак не ответили на слова Бастрыкина.

Реакции парламентариев

С позицией Володина согласился депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он написал, что заявление Бастрыкина «оскорбляет не столько самих депутатов, сколько народ», который и выбирает парламентариев. По мнению Хинштейна Бастрыкин должен принесли извинения за свои слова, «недопустимые для человека, занимающего столь ответственный пост».

Раскритиковал заявление Бастрыкина и депутат нижней палаты парламента Султан Хамзаев. По мнению Хамзаева, оскорбительные слова главы СКР должны тщательно проверить и дать правовую оценку.

«Плохо, что представитель силового блока использует <...> лозунг, от которого уже даже оппозиционеры отказались», — заявил депутат.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман посоветовал Бастрыкину «общаться с другими так же, как хочет, чтобы другие общались с ним» и быть осторожным с подобными оценками. При этом Вассерман считает, что подобные заявления не являются поводом, чтобы как-то ограничивать главу СКР.

Виталий Милонов назвал ситуацию с этим высказыванием некрасивой и нелепой, но допустил, что Бастрыкин мог просто оговориться.

«Некрасиво получилось. Знаете, как иногда чихаешь и забываешь прикрывать нос платком», — сказал Депутат Госдумы.

«Не хотел оскорблять народных избранников»

Официальный представитель СК России Светлана Петренко объяснила слова Бастрыкина желанием главы комитета проиллюстрировать свое выступление комментарием из соцсетей.

«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях», — сказала Петренко. — Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста».