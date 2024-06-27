«Некрасиво получилось, как чихнул». Депутатам не понравилась фраза Бастрыкина о «Госдуре»

Оскорбление всех россиян
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал фразу главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о «Государственной дуре».
По словам Володина, Бастрыкин, использовав в своей речи такое словосочетание, оскорбил всех россиян, поскольку именно они выбирают депутатов.
«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — передала пресс-служба нижней палаты парламента реакцию Володина.
Что сказал Бастрыкин
Глава СКР 27 июня во время своего выступления на сессии Петербургского международного юридического форума обратился к депутату Госдумы Сардане Авксентьевой, присутствующей на дискуссии. Председатель СКР, рассуждая на тему миграционной политики, поинтересовался у женщины о порядке принятия законов по острой теме.
«Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <…> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — сказал Бастрыкин, после этого извинившись.
Депутат ответила: «Конечно, мы этим занимаемся, я лично этим занимаюсь». Авксентьева пообещала подойти к главе СК после выступления.
Позже Сардана Авксентьева в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что не приняла высказывание Бастрыкина на свой счет.
«Я разделяю недовольство Бастрыкина скоростью принятия законов в сфере миграции. Это сигнал, который нужно принять во внимание всему парламенту», — сказала парламентарий.
Еще одним органом, который раскритиковал Бастрыкин, стала прокуратура. Как утверждал глава СКР, сотрудники этого ведомства неоднократно отменяли возбуждение уголовных дел по миграционным преступлениям, в связи с чем «идет борьба между ведомствами».
По словам Бастрыкина, ему приходится по 3-4 раза поручать вновь заводить дела. Как отметил председатель Следственного комитета, в прокуратуре как правило для отказа в возбуждении уголовных дел ссылаются на недостаточное количество предоставленных оснований. В надзорном ведомстве пока никак не ответили на слова Бастрыкина.
Реакции парламентариев
С позицией Володина согласился депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он написал, что заявление Бастрыкина «оскорбляет не столько самих депутатов, сколько народ», который и выбирает парламентариев. По мнению Хинштейна Бастрыкин должен принесли извинения за свои слова, «недопустимые для человека, занимающего столь ответственный пост».
Раскритиковал заявление Бастрыкина и депутат нижней палаты парламента Султан Хамзаев. По мнению Хамзаева, оскорбительные слова главы СКР должны тщательно проверить и дать правовую оценку.
«Плохо, что представитель силового блока использует <...> лозунг, от которого уже даже оппозиционеры отказались», — заявил депутат.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман посоветовал Бастрыкину «общаться с другими так же, как хочет, чтобы другие общались с ним» и быть осторожным с подобными оценками. При этом Вассерман считает, что подобные заявления не являются поводом, чтобы как-то ограничивать главу СКР.
Виталий Милонов назвал ситуацию с этим высказыванием некрасивой и нелепой, но допустил, что Бастрыкин мог просто оговориться.
«Некрасиво получилось. Знаете, как иногда чихаешь и забываешь прикрывать нос платком», — сказал Депутат Госдумы.
«Не хотел оскорблять народных избранников»
Официальный представитель СК России Светлана Петренко объяснила слова Бастрыкина желанием главы комитета проиллюстрировать свое выступление комментарием из соцсетей.
«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях», — сказала Петренко. — Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста».