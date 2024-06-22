Военная операция на Украине, день 850-й

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⚡️Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинские власти хотят провести второй мирный саммит по урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года:

«Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира».