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Политика

Военная операция на Украине, день 850-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 850-й день

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Боевая работа артиллеристов группировки войск «Запад»

Боевая работа артиллеристов группировки войск «Запад»

Евгений Биятов/РИА Новости
По данным МО РФ, российские средства ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями и над акваторией Азовского моря. Телеведущей Татьяне Лазоревой (признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) грозит новое уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина планирует провести второй мирный саммит до конца 2024 года, чтобы быстрее урегулировать конфликт. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:34

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что в районе аэропорта в городе Луцк, расположенном в Волынской области Украины, произошел мощный взрыв.

08:31

⚡️Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинские власти хотят провести второй мирный саммит по урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года:

«Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира».

08:27

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в беседе с РИА Новости назвала новые санкции Японии, подразумевающие заморозку активов сотрудников и членов ЦИК РФ, «бессмысленным, но обязательным ритуалом со стороны всех холопов американского диктата»:

«А бессмысленный — поскольку нельзя заморозить то, чего просто не существует: какие счета?»

08:24

08:21

❗️ТАСС выяснил, что в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) могут возбудить новое уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В этом случае ей будет грозить до двух лет лишения свободы.

08:16

По данным The Wall Street Journal, решение американского президента Джо Байдена приостановить одобрение новых проектов по производству сжиженного природного газа стало препятствием для сделки украинской компании по закупке американского СПГ:

«Хорошие новости: Украина на прошлой неделе заключила крупную сделку с американским поставщиком СПГ, чтобы помочь Восточной Европе отказаться от российского природного газа. Плохая новость: на пути к успеху сделки стоит президент Байден».

08:13

Глава военной администрации Львовской области Украины Максим Козицкий в своем Telegram-канале написал, что в регионе поврежден объект критической инфраструктуры, там возник пожар после удара.

08:07

❗️МО РФ сообщило, что российские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, два над Смоленской, один над акваторией Азовского моря.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 850-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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