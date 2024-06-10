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В Совфеде объяснили, почему партии Макрона и Шольца провалили выборы в ЕП

Сенатор Джабаров: во Франции и ФРГ растут протестные настроения

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Michael Kappeler/DPA/AP

Первый заместитель председателя Международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в интервью «Ридусу» прокомментировал поражение партий президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца на выборах в Европарламент. По словам сенатора, немцы и французы устали от политики, проводимой своими лидерами.

«Они проводят откровенно русофобскую политику в ущерб французам и немцам. Рьяно поддерживают неонацистский режим на Украине. Французы и немцы стали уставать от пустой болтовни Макрона и воинственной риторики Шольца. И я думаю, это только начало», — сказал Джабаров.

Он добавил, что по мере дальнейшей эскалации конфликта на Украине, которая потребует дальнейших финансовых вливаний за счет европейских налогоплательщиков, протестные настроения будут только нарастать.

Первые итоги на выборах в Европарламент показали один из самых худших результатов для действующих властей Франции и Германии. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что поражение партий Макрона и Шольца демонстрирует их несостоятельность как политиков.

До этого сообщалось, что Европейская народная партия заняла первое место на выборах в Европарламент, которые состоялись в период с 6 по 9 июня. Согласно предварительным итогам, ЕНП получила в ЕП 181 место из 720. За ней следует партия «Социалисты и демократы». Она получила 135 мандатов. В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места.

Ранее российский дипломат назвал последствия победы фон дер Ляйен в Европарламенте.

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