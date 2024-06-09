Украинские военнослужащие c пусковой установкой ЗРК «Стингер» на передовой в Запорожской области, Украина, 2024 год

«Красная линия пересечена». Минобороны Австрии не одобрило разрешение Запада на удары по РФ Минобороны Австрии назвало разрешение ВСУ бить по России переходом красной линии

Разрешение украинским военным атаковать цели на территории России, данное странами Запада, уже стало пересечением красной черты, заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер. Она выразила удовлетворение тем фактом, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал не отправлять войска на Украину. Тем временем в Германии потребовали от президента РФ Владимира Путина признать, что Украина «не будет поставлена на колени».

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что страны Запада уже пересекли красную черту, разрешив Украине использовать переданное ими оружие для атак по целям на российской территории.

«Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину», — сказала она в интервью изданию die Presse.

Журналист спросил Таннер, разве не должны ВСУ иметь возможность «адекватно защитить себя» от огня из приграничной с Россией зоны при обороне Харькова.

«Как нейтральное в военном отношении государство, мы не вправе судить», — ответила министр.

Пару дней назад на пресс-конференции в Хельсинки Йенс Столтенберг заверил, что у альянса пока нет планов развертывания регулярных военных сил на Украине.

«Мы фокусируемся на том, как можем установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины и согласовать долгосрочную финансовую приверженность», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

«Украина не встанет на колени»

Позиция соседней Германии в вопросе конфликта на Украине более радикальна. Берлин разрешил использовать немецкое оружие, чтобы атаковать военные объекты РФ в приграничных районах. Это подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он же 8 июня потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украину нельзя «поставить на колени». Соответствующее видеообращение опубликовано в аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) главы немецкого правительства.

«Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это», — подчеркнул Шольц.

Он добавил, что все зарубежные партнеры Украины работают ради достижения мира, но мира «на справедливых условиях».

Нанесение ударов по РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 мая сообщил, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ВСУ ударов американским оружием по российской территории. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в свою очередь отметил, что американский лидер «осознает все последствия своего решения».

Президент РФ Владимир Путин в ответ заявил, что удары по территории России при прямом участии сил Запада будут означать войну, в ответ на что Москва будет «соответствующим образом реагировать». Политики особо отметил, что поставки западными странами оружия Украине являются прямым участием в конфликте.

Ранее бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что Путин во время общения с представителями зарубежных СМИ прямо потребовал от главы США Джо Байдена прекратить поставки оружия ВСУ.

В офисе президента Украины в свою очередь объявили о снятии всех красных линий в военных действиях. «Война уже большая. Все вчерашние красные линии исчезли. Все, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да», — написал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram.