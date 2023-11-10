Изобретая «русских хакеров». Всесильные киберпреступники или миф?

Они пугающие и неуловимые. О них все знают, но их имена и лица всегда в тени. Им посвящены тысячи книг, фильмов и мемов. Они живут среди нас, и их возможности практически безграничны. Или все же нет? Внимательный читатель уже понял, что речь идет о пресловутых «русских хакерах». Обретя громкое имя однажды, они годами не уходили с первых полос газет и продолжают мелькать в новостях с завидной регулярностью. Член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк рассказал «Газете.Ru», откуда появилась такая известность и почему ее обрели именно наши соотечественники.

Большинство людей очень смутно представляют, чем именно занимаются хакеры. Тем не менее сам образ сетевого преступника известен всем. И хотя эталонный хакер с картинки носит огромный капюшон, под которым не видно лица, западная общественность обычно представляет, что это лицо принадлежит уроженцам из России. Причина стереотипа кроется в банальной пропаганде, ведь именно о русских хакерах кричат заголовки иностранной прессы.

Постоянное внимание СМИ, подкрепляемое навязчивым мельканием в массовой культуре — вот и готов страшный русский киберниндзя, которым можно пугать американских и европейских детишек.

Давайте разберемся, так ли страшен черт, как его малюют. Коллективный разум западной журналистики говорит нам: русские хакеры — вездесущая сила, которая вмешивается в ход крупнейших политических процессов в мире. Но эти обвиняюще-панические настроения — изюминка сегодняшнего дня. Разумеется, так было не всегда.

От «компьютерных хулиганов» к приспешникам спецслужб

Естественно, в России, как в стране, где цифра находится на высоком уровне, есть хакеры. И существуют они достаточно давно. Начиная с 90-х, когда технологии пошли в массы, «профессию» хакера романтизируют как только можно. Кинопрокат США показывает фильмы про юных гениев, взламывающих системы безопасности корпораций. В России издается тематический журнал «Хакер» где интересующимся рассказывают о фишках для «компьютерных хулиганов». Один из таких хулиганов, Владимир Левин, пробует свои силы в этом деле и совершает первую крупную хакерскую атаку с российским участием: взламывает корпоративные счета американского Citibank.

За этим событием следует еще ряд масштабных киберпреступлений, в которых подозревают россиян, включая Moonlight Maze. В западной печати начинают появляться первые громкие упоминания «русских хакеров», но до сегодняшней шумихи еще очень далеко. Те же американцы, конечно, не в восторге от «проделок» компьютерных гениев из России, но не спешат раздувать тему. Все-таки, их кибербезопасность показала себя не лучшим образом. Да им и своих героев хватает: Кэвин Поулсен, Кевин Митник, Джонатан Джеймс.

В США есть хакеры, в России есть хакеры, в Германии есть хакеры, в любой другой развитой стране есть хакеры. Но почему-то раньше на Западе это понимали, а сегодня поверили, что хакеры из РФ совершают все киберпреступления на свете. Может, разве что, иногда позволяют поучаствовать в осаде цифровых замков китайским и иранским коллегам. Так как же вышло, что миф о русских хакерах вытеснил здравый смысл? И когда это случилось, если поначалу все шло нормально?

Рождение мифа

Ответ есть, и он вполне конкретный. Русские хакеры в том виде, в котором они пугают весь свет сегодня, были изобретены в 2016 году на фоне президентских выборов в Соединенных Штатах. Именно в тот год, 31 июля, Хиллари Клинтон открыто объявила: русские хакеры взломали информационную систему Демократической партии США. Сделали они это, чтобы помочь Дональду Трампу стать главой государства. Естественно, все это делалось при участии российских спецслужб.

У этой версии была лишь одна проблема — голословность. Все попытки независимой экспертизы приводили к тому, что отыскать «русский след» не получалось. Доказательства причастности русских хакеров просто отсутствовали.

Доказательства доказательствами, а обвинить в неудаче демократов на выборах кого-то нужно. И история прижилась. 2017 год: русские хакеры из RT, согласно журналу Fortune, якобы захватили американскую вещательную сеть C-SPAN. Новость появилась после десятиминутного перерыва в вещании, во время которого включилась трансляция англоязычной версии телеканала RT.

Перерыв случился из-за технической неисправности, однако, несмотря ни на что, вдохновил на статью о «русском следе». 2019 год — Microsoft обвиняет русских хакеров во взломе компьютеров пользователей через принтеры, никак это не подтвердив. 2021 год и снова бездоказательное обвинение. На этот раз русские хакеры будто бы решили взломать личные почтовые ящики 300 немецких политиков и активистов. И таких фейковых разоблачений масса.

Кто прав, кто виноват

Миф о русских хакерах вышел за пределы США и расползся по миру. СМИ понравилось «знать», кто за всем стоит. Любое событие в мире кибербезопасности теперь могло стать разоблачением. Известный всем заранее виновник раскрывался снова и снова. Людям понравился тревожащий и овеянный аурой всесильности образ русского хакера — размытый и конкретный одновременно, сохраняющий баланс между загадкой и ответом. Никому не нужна правда. А правда в том, что узнать хоть что-то о виновниках хакерской атаки чаще всего невозможно. Кроме того, что в деле может не быть совершенно никаких зацепок, есть огромное множество способов подделать тот самый след.

Причем США о возможности имитировать участие хакеров хорошо известно. Согласно слитым WikiLeaks данным, в ЦРУ было сформировано целое подразделение, которое этим занималось. Чтобы замести следы своего собственного вмешательства в системы безопасности, подразделение UMBRAGE подделывало следы киберпреступников из Китая, Ирана, КНДР и, конечно же, из России. Хотя русские хакеры остаются явными фаворитами.

Кроме традиционных вбросов в СМИ есть еще фильмы, где за любыми злоключениями с большой вероятностью может стоять какой-нибудь русский с нарочито грубым акцентом. «— Здесь же одни русские. — Они хакеры. — А не русских хакеров не бывает? — Нет. И русских не хакеров тоже», — этот диалог из фильма 8 подруг Оушена (Ocean's Eight), пожалуй, исчерпывающе показывает «русский след» в кино.

Мировая популярность бренда русский хакер даже оказалась в некотором роде полезна. В 2017 году, после того, как история с вездесущим российским вмешательством получила ход, отечественные ИТ-компании неожиданно столкнулись с ростом заинтересованности в своих услугах из-за рубежа. «Черный пиар», как это у нас назвали, тогда заметно сыграл на руку .

В какой-то момент американцы, заварившие эту кашу, и сами поняли, что перестарались. Образ русского хакера вышел хоть и пугающим, но очень уж эффектным. Всесильные компьютерные гении впечатляли население, из-за чего властям США пришлось пойти на контрмеры. Так, кибернетическое командование США даже организовало целую операцию по внедрению в массы мема про неловкого русского хакера-медведя. Но намного большим мемом стал сам 22-страничный отчет американского ведомства о создании этой переворачивающей мир картинки.

С другой стороны, в тех же Штатах взялись за исследовательские работы, призванные ответить на вопрос: кто такие русские хакеры и на что на самом деле распространяется их влияние. И не удивительно. Из куклы русского хакера, за которую играют создатели мифа и те, кто его обслуживают, во все стороны торчат нитки. Кто-то да заметит, что это не настоящий человечек и вообще, под тенью его капюшона попросту нет головы. Давайте же признаем: мы почти ничего не знаем о реальных русских хакерах современности, но мы очень много знаем о мифе про них.

Автор — член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.