Военная операция на Украине, день 792-й

Великобритания в 2023 году импортировала нефтепродуктов на рекордные £2,2 млрд, пишет The Guardian. Нефтепродукты были изготовлены в Китае, Индии и Турции, куда поставляет сырье Россия.
Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.
«Возможна любая поддержка», — сказал вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос, как отреагирует Польша, если Киев обратится за помощью в возвращении домой тех, кто может потерять право оставаться в Польше после истечения срока действия их паспортов.
Объект критической инфраструктуры также поражен в подконтрольной Киеву части Херсонщины, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Ядерные объекты стран НАТО в случае их размещения на территории Польши станут военной целью для России. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Россия в ближайшие недели может достигнуть новых тактических успехов, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
Десять украинских пилотов проходит обучение полетам на F-16 на юго-западе Франции, сообщает BFM TV.
Шесть человек пострадали, объект критической инфраструктуры поврежден в результате атаки Черкасского района Украины.
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.