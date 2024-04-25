Военная операция на Украине, день 792-й

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Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.

«Возможна любая поддержка», — сказал вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос, как отреагирует Польша, если Киев обратится за помощью в возвращении домой тех, кто может потерять право оставаться в Польше после истечения срока действия их паспортов.