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Политика

Военная операция на Украине, день 792-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 792-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Объекты критической инфраструктуры повреждены в Черкасском районе Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Украинские пилоты проходят обучение полетам на F-16 на юго-западе Франции, сообщает BFM TV. Россия в ближайшие недели может достигнуть новых тактических успехов, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:52

Великобритания в 2023 году импортировала нефтепродуктов на рекордные £2,2 млрд, пишет The Guardian. Нефтепродукты были изготовлены в Китае, Индии и Турции, куда поставляет сырье Россия.

08:47

Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.

«Возможна любая поддержка», — сказал вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос, как отреагирует Польша, если Киев обратится за помощью в возвращении домой тех, кто может потерять право оставаться в Польше после истечения срока действия их паспортов.

08:38

Объект критической инфраструктуры также поражен в подконтрольной Киеву части Херсонщины, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

08:32

Ядерные объекты стран НАТО в случае их размещения на территории Польши станут военной целью для России. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

08:27

Россия в ближайшие недели может достигнуть новых тактических успехов, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

08:18

Десять украинских пилотов проходит обучение полетам на F-16 на юго-западе Франции, сообщает BFM TV.

08:07

Шесть человек пострадали, объект критической инфраструктуры поврежден в результате атаки Черкасского района Украины.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 792-го дня специальной военной операции России на Украине.

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