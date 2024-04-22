«Типичная ошибка». Буданов объяснил, что привело к смерти перебежчика Кузьминова

Убийство в Испании российского летчика Максима Кузьминова, который перегнал вертолет Ми-8 на Украину, произошло из-за того, что он «расслабился», заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*. По его словам, перебежчик допустил «классическую психологическую ошибку», позволив «желанию славы» взять верх. NYT ранее писала, что Кузьминов в Испании вел «нескромную жизнь» и связывался с живущей в России бывшей девушкой, а соседи заявляли, что он планировал перевезти в страну свою мать.

Убийство в Испании российского летчика Максима Кузьминова, который в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8 на Украину, произошло из-за того, что он «расслабился» и захотел славы. Такое мнение в интервью украинской службе «Би-би-си» высказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью.

Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить: «Ты знаешь, кто я? Вот ты же никому, только вот тебе говорю».

Потом начинают приглашать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как замечательно они живут в Испании и так далее», — сказал Буданов.

По словам Буданова, выводы, сделанные разведкой Украины из убийства Кузьминова, можно описать только в нецензурной форме. Он признал, что украинские спецслужбы также допустили ошибку, им следовало лучше «присматривать» за летчиком.

«К сожалению, это не единичные случаи. Такое поведение людей в мире, в разное время и в разных ситуациях — это типичная ошибка. И, к сожалению, она нас так же постигла. Это тоже нужно признавать. Я никогда не боялся признать ошибки и здесь то же могу сказать. Надо было все-таки за ним (Кузьминовым. — «Газета.Ru») присматривать, а не поверить тому, что «я взрослый, я знаю, как быть», — подчернул глава ГУР.

Выбрал «неблагоразумную жизнь»

Максим Кузьминов был убит 13 февраля в муниципалитете Вильяхойоса в Испании. В страну он въехал по выданному Украиной паспорту на имя Игоря Шевченко, при этом, по данным El País, испанские спецслужбы не знали о том, что летчик находится в королевстве.

Как сообщала The New York Times, в Испании Кузьминов вел «нескомную жизнь»: ездил на черном Mercedes S-Class, посещал ночные заведения, сорил деньгами. По данным NYT, 13 февраля на летчика напали возле его дома. На камеры попали двое мужчин в капюшонах, они выстрелили в Кузьминова шесть раз, а затем переехали его на автомобиле.

Испанские СМИ предполагают, что к убийству может быть причастна Москва, аналогичного мнения придерживаются источники NYT в испанской полиции. По данным газеты, на месте происшествия остались гильзы от пистолета Макарова, который издание назвало «типичным оружием стран бывшего соцблока».

При этом сосед летчика по имени Хави в беседе с РИА Новости высказывал мнение, что избавиться от него могли спецслужбы Украины: «Складывается такое впечатление, что они его переманили на свою сторону, но, когда уже дело было сделано, решили игнорировать его существование. А может, таким образом хотели побыстрее от него избавиться».

Соседи летчика также сообщали, что Кузьминов планировал перевести в Испанию свою мать. Кроме того, по словам источников NYT в числе украинских чиновников, он связывался со своей бывшей девушкой, живущей в России.

Угнал вертолет, сгубил сослуживцев

28-летний Максим Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске на базу ВСУ в Харьковской области 9 августа 2023 года. Для этого украинская военная разведка организовала безопасный коридор, сообщалось в фильме, опубликованном ГУР Минобороны Украины. Изначально сообщения об угоне появились на украинских ресурсах, а в сентябре летчик провел пресс-конференцию, на которой заявил, что операцию готовили в течение полугода.

«Перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. В принципе вообще никто не знал, что со мной. <…> Перелетел, все успешно. Приземлился. Меня встретили. Со мной поговорили, объяснили, что к чему», — рассказывал сам Кузьминов.

На борту кроме него находились еще двое членов экипажа — бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. По словам Буданова, они не знали, куда направляется Ми-8 и по прибытии на Украину «попытались убежать», но «были уничтожены». За угон вертолета Кузьминов получил от Киева вознаграждение в $500 тыс.

После сообщений о произошедшем на российском телеканале «Россия 1» вышел сюжет корреспондента Сергея Зенина, в котором неназванные люди в форме, представленные как офицеры спецназа Главного разведывательного управления России, заявили, что перебежчик «не доживет до суда».