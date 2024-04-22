В Госдуме обвинили США в «краже» активов РФ. И вновь пообещали «симметричные» меры Володин: Россия может принять симметричные решения после изъятия ее активов

Россия может принять «симметричные решения» после изъятия активов РФ в пользу Украины, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, обвинив Вашингтон в «краже» из-за одобренного два дня назад законопроекта о конфискации российских средств в пользу Киева. При этом он заверил, что в США находятся лишь $5-6 млрд замороженных активов России, а основная часть хранится в ЕС.

У России есть основания для принятия «симметричных решений» после одобрения в США законопроекта об изъятии активов РФ в пользу Украины, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. Это, безусловно, подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Нанесет непоправимый ущерб международному праву, создав прецедент, и любое государство будет вправе поступать подобным образом», — написал Володин.

При этом он добавил, что из $280 млрд средств РФ, заблокированных по всему миру, только $5-6 млрд находятся в США.

«Основная часть активов (€210 млрд) заморожена в Евросоюзе», — сообщил политик.

Однако, считает спикер Госдумы, Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который, с его точки зрения, «окажется разрушительным для европейской экономики».

Вячеслав Володин также выразил мнение, что в США якобы «перестали верить в победу» Киева, и поэтому «готовы давать деньги только в кредит».

Вашингтон «открыл ящик Пандоры»

Пост Володина стал реакцией на решение палаты представителей конгресса США одобрить законопроект, который предусматривает конфискацию и передачу Украине замороженных российских активов (документ также включает в себя предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню). Законопроекту предстоит пройти рассмотрение в сенате — оно состоится во вторник, 23 апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение палаты представителей, назвал его «ожидаемым», однако подчеркнул, что оно «еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину». Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила уверенность, что американская инициатива «усугубит мировые кризисные явления», а член Совета Федерации России Екатерина Алтабаева заявила, что конфискация активов России откроет «ящик Пандоры».

«Совершенно очевидно, что есть американские активы в Российской Федерации, по которым будут приняты ответные действия. Это не пойдет на пользу российско-американским отношениям, хотя они и так находятся в низшей точке», — подчеркнула Алтабаева.

Кому еще Россия грозит ответом

Володин регулярно выступает с комментариями о судьбе замороженных российских активов. Ранее он делал это в ноябре – по следам заявления министров иностранных дел стран G7, которое Володин назвал «чистосердечным признанием» о желании присвоить себе замороженные российские активы.

«Незаконное решение США и их «шестерки» — выстрел себе в ногу. Ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам», — писал тогда спикер российской думы.

По мнению Володина, страны G7 «окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС».

«Это наносит непоправимый ущерб международному праву: государства, игнорируя его по примеру США и их «шестерки», по своему усмотрению смогут забирать, что посчитают нужным», — заявил политик.

Володин утверждал, что у России возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых, по его словам, больше, чем замороженных на Западе российских средств.