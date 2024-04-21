«Обогатит США и разорит Украину». Конгресс одобрил конфискацию активов РФ для Киева Палата представителей США одобрила изъятие активов России в пользу Украины

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, позволяющий использовать замороженные активы России для нужд Украины, уже в начале следующей недели его рассмотрит сенат. Кроме того, нижняя палата американского парламента одобрила выделение военной помощи ВСУ на общую сумму $61 млрд. Киев, в частности, получит дальнобойные ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км. При этом значительная часть пакета пойдет на восстановление американских резервов.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о конфискации замороженных активов России в пользу Украины. За инициативу проголосовали 360 конгрессменов, 58 выступили против.

В дальнейшем документ также должен быть рассмотрен в сенате. Как сообщает Reuters, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер назначил первые предварительные голосования по законопроекту на вторник, 23 апреля.

Законопроект предполагает конфискацию российских активов, включая «запрет на разморозку» суверенных активов РФ, «полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов», а также их использование «для восстановления Украины».

Палата представителей США также одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву на общую сумму $61 млрд. Из этих средств $23 млрд пойдут на пополнение американских запасов оружия, $11 млрд — на финансирование операций Штатов в регионе, $14 млрд — на покупку современных систем вооружения и обороны. За этот документ проголосовали 311 членов палаты, 112 высказались против. Документ подразумевает, что Киеву передадут дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

Как отреагировали в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Life назвал решение палаты представителей США «ожидаемым», но выразил уверенность, что оно еще больше разорит Киев и обогатит Вашингтон.

«Решение было ожидаемо и прогнозируемо. Это еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину», — сказал представитель Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь выразила уверенность, что выделение США новой помощи Украине, Израилю и Тайваню окажет неблагоприятное влияние на ситуацию с безопасностью на планете.

«Выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления: военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе», — написала Захарова в Telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение палаты представителей, подчеркнул, что Россия победит, несмотря на многомиллиардную американскую помощь Киеву.

«В том, что американские законодатели одобрят «помощь» <...> никто не сомневался. Это было голосование радостных штатовских ублюдков: а) за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны; б) за максимальное увеличение числа жертв этой войны», — написал он в Telegram.

Член Совета Федерации России Екатерина Алтабаева заявила, что конфискация активов России откроет «ящик Пандоры», и назвала этот шаг американских политиков «неразумным».

«Конфискация активов России — шаг, действие, которое открывает «ящик Пандоры».

Совершенно очевидно, что есть американские активы в Российской Федерации, по которым будут приняты ответные действия. Это не пойдет на пользу российско-американским отношениям, хотя они и так находятся в низшей точке.

Это, конечно, наносит ущерб репутации финансовых институтов, это безусловно с точки зрения финансово-экономической — совершенно неразумный шаг», — сказала РИА Новости Алтабаева.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик выразил мнение, что конфискация российских активов ставит на США «клеймо воров».

«Коллективный Запад в лице США, конфисковав российские активы, поставил на себе клеймо воров и мошенников», — цитирует Белика РИА Новости.

По его мнению, этот шаг точно отпугнет потенциальных инвесторов в американские ценные бумаги. «Любые государственные активы должны быть неприкасаемые», — подчеркнул депутат.