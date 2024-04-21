«Серьезная ракета, но уже старенькая». Киев может получить ATACMS в ближайшие дни Сенатор Уорнер заявил, что Украина может получить ATACMS на следующей неделе

Украина может получить ракеты ATACMS уже на следующей неделе, сообщили в сенате США. Соответствующий законопроект ранее приняла палата представителей конгресса, теперь его должны одобрить сенаторы и подписать президент Джо Байден. Ракеты и другое оружие могут доставить на Украину с американских складов в Германии по железной дороге. Эксперты отмечают, что существенно на ход сражений ATACMS не повлияют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вашингтон может передать Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS уже к концу следующей недели, заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

«Надеюсь, когда президент подпишет, <...> эти материалы будут в пути к концу недели»,

— сказал он в интервью телеканалу CBS.

Поставки начнутся, если сенаторы 23-24 апреля утвердят законопроект о выделении Киеву $61 млрд, а президент Джо Байден подпишет документ.

Как уточнил Уорнер, американская администрация готовилась к передаче ракет ATACMS последние два месяца. «Это прописано в законопроекте», — ответил он на вопрос, получат ли ВСУ ракеты ATACMS.

Глава комитета добавил, что моральный дух украинцев «был отличным», но его подорвали за последние пару месяцев, когда военнослужащим «буквально нормировали патроны, по 8-10 в день». «Нельзя недооценивать эту выдержку, решимость украинцев, но если у них нет оружия, они не смогут вести эту борьбу», — сказал он.

Ранее представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер тоже пообещал, что США передадут Украине ракеты через пару дней после окончательного утверждения законопроекта. Он отметил, что у США есть развитая сеть логистики. The New York Times уточнила, что ATACMS и другое оружие повезут на Украину с американских складов в Германии поездом.

«Старенькая ракета»

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что российские системы ПВО и ПРО «видят» готовящиеся к передаче ракеты ATACMS.

«Ракета ATACMS появилась в конце 80-х годов. Очень интересна тем, что ее можно было запускать с реактивной системы залпового огня M270 MLRS. Достаточно серьезная ракета, но уже старенькая», — рассказал он в беседе с «Лентой.ру».

По словам Матвийчука, эти ракеты имеют довольно высокую стоимость, поэтому Украине вряд ли поставят их в большом количестве.

Военный эксперт Иван Коновалов полагает, что очередная партия вооружений существенно не повлияет на ситуацию. Кроме того, вполне вероятно, что это будет последний крупный пакет помощи Киеву, так как после президентских выборов политика США относительно Украины может измениться.

«Эта сумма не может ничего изменить, она может подпитать киевский режим, потому что сейчас там откровенный голод по всем направлениям, в том числе по финансам, но эффект будет краткосрочным», — говорит Коновалов.

Помощь ВСУ

Накануне палата представителей конгресса США одобрила выделение военной помощи ВСУ на общую сумму $61 млрд. Из этих средств $23 млрд пойдут на пополнение американских запасов оружия, $11 млрд — на финансирование операций Штатов в регионе, $14 млрд — на покупку современных систем вооружения и обороны.

За этот документ проголосовали 311 членов палаты, 112 высказались против. В документе прописано, что Киеву передадут ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км.

Кроме того, нижняя палата приняла законопроект, позволяющий использовать замороженные активы России для нужд Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря новому пакету помощи от США у ВСУ появится шанс на победу в конфликте с РФ.

«У нас появится шанс на победу. Мы действительно получим системы вооружения, которые нам так нужны», — сказал политик, при этом подчеркнув, что помощь не должна быть «размазана тонким слоем» по всей территории.

Зеленский также назвал «хорошим решением» то, что армии США не приходится воевать с Россией. «Армии США теперь не приходится воевать, защищая страны НАТО. Украинцы это делают», — сказал он.

Помимо ATACMS, Киев неоднократно просил западных союзников передать ракеты Taurus. Это аналог британских Storm Shadow, которые уже есть на вооружении ВСУ, но дальность германо-шведских Taurus больше и достигает 500 км. Канцлер ФРГ Олаф Шольц осенью отказался предоставить эти ракеты Украине.