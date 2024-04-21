«В полной изоляции»: экс-госминистр Карабаха Варданян впервые с начала голодовки связался с семьей Семья задержанного Азербайджаном Варданяна сообщила о звонке от него

Находящийся в бакинской тюрьме экс-глава правительства непризнанного Карабаха Рубен Варданян впервые с 5 апреля смог позвонить семье. Мужчина голодает уже больше 15 дней, требуя освободить армянских политзаключенных. Родственники не видели мужчину около 200 дней и опасаются за его здоровье. Азербайджан задержал миллиардера, ради Карабаха отказавшегося в том числе от гражданства РФ, при попытке выехать в Армению.

Не разрешалось даже читать

Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), миллиардер Рубен Варданян впервые за время голодовки смог позвонить семье из азербайджанской тюрьмы. Соответствующий пост размещен в его Telegram-канале от лица близких.

«После более чем двухнедельного содержания под стражей без права переписки и общения Рубену Варданяну впервые разрешили позвонить семье .... В ходе разговора он упомянул, что все это время находился в полной изоляции, ему не разрешалось даже читать», — поделились родные.

Варданян объявил голодовку в бакинской тюрьме 5 апреля. После этого ему запретили созваниваться с родственниками, те узнали о происходящем только 19 апреля. На следующий день бизнесмен смог пообщаться с ними по телефону. По словам сына задержанного, семья не видела его вот уже почти 200 дней.

Согласно заявлению членов семьи, в тюрьме не следят за здоровьем Варданяна:

«Ему измеряют только артериальное давление и больше ничего, и мы все больше опасаемся, что состояние его здоровья ухудшается».

Чего добивается семья

Родственники потребовали, чтобы к Варданяну допустили представителей международного Красного Креста . Они также повторили призыв экс-госминистра к Азербайджану немедленно освободить армянских политзаключенных . По мнению Варданяна, его и других удерживают незаконно. Поэтому он начал голодовку. Перед этим мужчина, со слов родственников, неоднократно, но безуспешно требовал «своевременного, справедливого и прозрачного» расследования своего дела.

«Варданяну... предъявлены ложные обвинения, он содержится в условиях, противоречащих международному праву, ему предстоит суд, который очевидно не будет соответствовать международно-правовым стандартам», — заявила семья.

В январе по делу Варданяна должно было пройти судебное слушание, но его «беспричинно» отложили до мая, указали родные.

«Ничего хорошего Варданяну не светит»

Варданян разбогател на бизнесе в России — стоял у истоков инвестиционной компании «Тройка Диалог», одной из основателей отечественного фондового рынка. Кроме того, он вместе с партнерами учредил и возглавлял Московскую школу управления «Сколково».

В 2021 году Варданян вошел в список богатейших людей России по версии Forbes. Тогда его состояние оценили в $1 млрд. Осенью 2023-го он обладал $1,2 млрд.

Среди прочего бизнесмен был гендиректором и председателем совета директоров ОАО «Росгосстрах», возглавлял совет директоров армянского Америабанка, входил в советы директоров «АвтоВАЗа», «КамАЗа», НОВАТЭКа, «СИБУР Холдинга» и Standard Bank.

В сентябре 2022 года Варданян сообщил о намерении отказаться от гражданства РФ и переехать в Нагорный Карабах. Тогда ему было 54 года, кроме российского, у бизнесмена было гражданство Армении.

«Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах (армянское название Карабаха. — «Газета.Ru») как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», — пояснил предприниматель.

Карабах он назвал местом силы, колыбелью христианства и «центром армянства». Враждующие за регион стороны бизнесмен просил «снизить градус ненависти».

«Потеря Арцаха — это не просто потеря территории. Это потеря корневых основ армянства... Мы потеряем наше будущее... Именно поэтому я принял решение, что я переезжаю... Это единственный способ своим примером показать, насколько важен Арцах для меня и всех нас», — говорил Варданян.

В Карабахе он возглавил правительство непризнанной республики, получив в ноябре 2022 года должность государственного министра. В том же году бизнесмен официально лишился российского гражданства.

В феврале 2023-го Варданяна сняли с поста в Карабахе. Сам он отмечал, что успел испортить жизнь многим местным коррупционерам.

«Везде мы привели новый стиль работы, новые правила. Мы перекрыли кислород очень многим людям, которые получают большое финансирование... Финансовые потоки мы перекрыли такому количеству людей, что я думаю, они от радости, что меня уволили, сейчас просто выпивают каждый вечер», — комментировал бизнесмен.

Увольнение Варданяна был одним из условий Баку для снятия блокады Лачинского коридора и начала переговоров по вопросу армянского населения Карабаха. Помимо того, что Варданян возглавлял правительство, он еще и считался одним из главных спонсоров региона. В том числе благодаря его деньгам непризнанная республика держалась во время блокады.

При переходе Карабаха под контроль Азербайджана Варданян попытался сбежать в Армению. Его задержали на КПП Лачинского коридора в конце сентября 2023 года. Азербайджанская погранслужба пояснила, что мужчина «нелегально въехал в страну», то есть в Азербайджан, поскольку Баку считает Карабах своим.

В итоге Варданяна арестовали и обвинили по трем статьям УК — в финансировании терроризма, участии в создании вооруженных формирований или групп и участии в их деятельности, а также в незаконном пересечении границы Азербайджана

«Ничего хорошего ему не светит. По максимуму они будут с ним. Они давно мечтали, чтобы он оказался в их руках. Придет ли на выручку Россия — это вопрос к российской стороне», — оценил эксперт центра аналитических исследований, директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Кремль со своей стороны сообщал, что Москва готова защищать права бизнесмена, если у него есть российское гражданство, а вот если нет, «это другое дело».