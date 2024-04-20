«Песни пестрят наркотическим сленгом». Латвийского рэпера Платину депортируют из России

Латвийского рэпера Платину (Роберта Плаудиса), отказавшегося проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, выдворят из России. Соответствующее решение вынес 20 апреля Кировский районный суд Томска.
«Кировский районный суд города Томска привлек к административной ответственности Роберта Плаудиса за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»)», — сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Томской области.
До момента депортации он будет содержаться в спецприемнике Томска. Плаудису также назначен штраф в размере 4 тыс. рублей.
За что задержали рэпера
Рэпера задержали во время концерта в Томске 19 апреля. Музыкант уже начал свое выступление на сцене клуба «Face» в центре «Fакел», когда сотрудники ОМОН внезапно зашли в зал и увели его со сцены. Позже в МВД пояснили, что у правоохранителей возникли претензии к латышу, так как заявленная цель его въезда на территорию России не соответствует действительности.
В отношении музыканта были составлены административные протоколы о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в РФ (по ч. 2 ст. 18.8 КоАП), незаконное осуществлении иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ (ч. 1 ст. 18.10 КоАП) и употреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врач (ч. 2 ст. 6.9 КоАП).
Это уже не первый сорванный концерт этого рэпера в России. Так, 11 декабря 2021 года посетителей концерта Платины в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Людей вывели из помещения, прервав выступление музыканта. Как рассказала тогда арт-директор зала Дарья Кашина, концерт все-таки удалось продолжить, когда стало ясно, что сообщение о заложенной взрывчатке оказалось ложным. При этом Кашина отмечала, что для организаторов очевидно, что «минирование» не случайно и связано именно с именем рэпера.
Претензии ЛБИ
В мае 2021 года волонтеры «Лиги безопасного интернета» обнаружили в треках Платины пропаганду наркотиков и обратились в Управление по контролю за оборотом наркотиков по Москве. Речь шла о композициях «Фиолетовый глоток» и «Выше облаков».
Директор Лиги, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина тогда заявила, что музыкальные произведения не только «пестрят» наркотическим слэнгом, но и содержат «откровенное одобрение» употребление наркотиков.
По заявлению Мизулиной, основная аудитория исполнителя — дети и подростки, здоровью и жизни которых подобные тексты могут нанести вред.
Сейчас же директор Лиги утверждает, что не имеет никакого отношения к задержанию Платины. «Причины задержания мне неизвестны. Мы никаких обращений по нему в последние годы не направляли», — говорится в ее посте в Telegram.
Платина — хип-хоп исполнитель латышского происхождения, известный по совместным работам с Obladaet, Feduk, lil krystalll, OG Buda. Ему 26 лет.
Летом 2021 года четвертый студийный альбом музыканта Sosa Muzik возглавил чарт Apple Music, сместив с вершины Скриптонита. Пластинка также заняла вторую строчку в альбомном чарте «ВКонтакте».