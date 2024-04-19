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Политика

Военная операция на Украине, день 786-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 786-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Самолет ТУ-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи. Киев игнорирует просьбы США воздерживаться от ударов по объектам российской инфраструктуры с помощью беспилотников, пишет The Economist. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 25 снарядов РСЗО Vampire и три БПЛА над Белгородской областью. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:15

В ВСУ появились совершенно новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с внушающей дальностью полета до трех тысяч километров, способные достичь Сибири, сообщает журнал The Economist.

9:08

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Омской области, производящем танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в МО РФ.

9:00

❗️ Украина может к концу этого года проиграть в конфликте с Россией, если американские конгрессмены не согласуют новый пакет военной помощи, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

8:53

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ВСУ принял решение об увольнении спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк с 19 апреля в рамках проведения ротационных мероприятий.

8:46

Оператор газотранспортной системы Украины подтвердил взрыв на газопроводе в Харьковской области, сообщает украинское издание «Страна». По его данным, в радиусе 40 м от места взрыва плавится асфальт, столб пламени достигал высоты около 70 м.

8:31

Самолет ТУ-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования, сообщило министерство обороны России.

8:26

Силы ПВО в ночь на пятницу сбили над территорией России три ракеты ATACMS, а также 25 снарядов РСЗО Vampire и три украинских дрона, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

8:13

США направят Киеву новую военную помощь в течение нескольких недель после одобрения соответствующего законопроекта в конгрессе Соединенных Штатов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

8:04

Руководство Украины игнорирует просьбы представителей США воздерживаться от ударов по объектам российской инфраструктуры с помощью беспилотников. Об этом сообщает британский журнал The Economist.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 786-го дня специальной военной операции России на Украине.

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