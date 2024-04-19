Военная операция на Украине, день 786-й

В ВСУ появились совершенно новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с внушающей дальностью полета до трех тысяч километров, способные достичь Сибири, сообщает журнал The Economist.
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Омской области, производящем танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в МО РФ.
❗️ Украина может к концу этого года проиграть в конфликте с Россией, если американские конгрессмены не согласуют новый пакет военной помощи, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ВСУ принял решение об увольнении спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк с 19 апреля в рамках проведения ротационных мероприятий.
Оператор газотранспортной системы Украины подтвердил взрыв на газопроводе в Харьковской области, сообщает украинское издание «Страна». По его данным, в радиусе 40 м от места взрыва плавится асфальт, столб пламени достигал высоты около 70 м.
Самолет ТУ-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования, сообщило министерство обороны России.
Силы ПВО в ночь на пятницу сбили над территорией России три ракеты ATACMS, а также 25 снарядов РСЗО Vampire и три украинских дрона, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
США направят Киеву новую военную помощь в течение нескольких недель после одобрения соответствующего законопроекта в конгрессе Соединенных Штатов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Руководство Украины игнорирует просьбы представителей США воздерживаться от ударов по объектам российской инфраструктуры с помощью беспилотников. Об этом сообщает британский журнал The Economist.