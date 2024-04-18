«Наши руки на спусковом крючке»: Иран пригрозил ударом по ядерным центрам Израиля КСИР: Иран определил расположение ядерных центров Израиля и готов нанести удар

Иран заявил, что готов к возможному удару Израиля по своим ядерным объектам. В таком случае КСИР также атакует иранские ядерные центры. Кроме того, Тегеран может пересмотреть свою ядерную доктрину и обещания использовать атом только в мирных целях. Каким будет ответ Израиля, пока официально неизвестно, однако Вооруженные силы Ирана уже приведены в полную готовность, а военное руководство страны прячется в убежищах.

Если Израиль нападет на ядерные центры Ирана, Тегеран ответит симметрично, расположение еврейских баз известно, заявил глава подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб.

«Ядерные центры сионистского противника идентифицированы. Необходимая информация обо всех целях в нашем распоряжении <...> Наши руки на спусковом крючке для запуска мощных ракет», — пригрозил Хакталаб.

Реакция Ирана в случае атаки на его ядерные объекты «войдет в историю», добавил командующий. Он подчеркнул, что Тегеран может пересмотреть свою ядерную доктрину и «отступить от прошлых заявлений». Ранее Иран утверждал, что использует атом исключительно в мирных целях.

Что бы ни планировал Израиль, ядерные центры Ирана в полной безопасности, подчеркнул Хакталаб. Тегеран «с самого начала» был готов к подобному нападению, хотя атаки на ядерные центры запрещены международными протоколами.

«Наша страна готова противостоять любой угрозе благодаря планам пассивной обороны, самому современному оборудованию и рассредоточению ядерных комплексов и объектов», — сообщил генерал.

По его словам, Израиль и раньше «занимался диверсионно-террористической деятельностью» против атомной промышленности Ирана.

Официально у Ирана нет ядерного оружия, но США, к примеру, считают, что Тегеран стремится его создать. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сейчас Иран обогащает уран на «очень-очень высоком уровне», близком к «оружейному».

Президент Ирана Эбрахим Раиси 17 апреля пообещал, что «самое незначительное вторжение» со стороны Израиля встретит «очень массированный и резкий ответ». Вооруженные силы Ирана находятся в полной готовности, указал 18 апреля Хакталаб.

Каким может быть ответ Израиля

Официально Израиль не раскрывал свои планы. По данным газеты Jerusalem Post, ЦАХАЛ уже определился с типом ответного удара по Ирану и «его приспешникам», но пока не установил сроки.

Атака по иранским ядерным объектам — самый масштабный из возможных ответов, отмечает издание. Также возможны удары по базам и площадкам запуска дронов и баллистических ракет, которые использовали для нападения на Израиль, а самый «ограниченный» вариант израильского ответ — ликвидация отдельных членов КСИР. Любой из этих ответных шагов может сопровождать «крупная кибератака».

«Некоторые сигналы» показывают, что Израиль собирается использовать Военно-воздушные силы против «необычайно важной цели» , пишет Jerusalem Post, ссылаясь, в частности, на заявление израильского министра обороны Йоава Галланта об «открытом небе».

«Иранцы потерпели неудачу в своей атаке, и они не смогут сдержать Израиль. Небо Ближнего Востока широко открыто для [израильских] ВВС. Каждый враг, который придет за нами, будет поражен, где бы он ни находился», — пообещал министр 16 апреля.

В администрации США полагают, что Израиль вряд ли предпримет что-то против Ирана до конца иудейского праздника Песах (с 22 по 30 апреля). При этом, по данным источника канала ABC, силы КСИР все равно остаются в состоянии повышенной готовности, а некоторые иранские руководителя прячутся в убежищах .

Несмотря на решимость Израиля нанести ответный удар, он все еще не хочет перерастания конфликта в региональную войну, отмечает Jerusalem Pos. США настроены также, Белый дом не участвует в разработке ответной атаки, хотя подчеркивает свою поддержку израильской стороны.

«Мы не хотим видеть войну с Ираном. Мы не хотим видеть расширение регионального конфликта», — заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Противостояние между странами накалилось 14 апреля, когда ночью Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и ракет в ответ на израильский удар по иранскому консульству в Сирии. Тегеран поддержали йеменские хуситы и ливанская «Хезболла», ракеты запускали с территории сразу нескольких государств. США, Великобритания и Иордания помогли Израилю сбивать цели на подлете, большую часть из них уничтожили за пределами страны. Тем не менее, по информации американских СМИ, пять ракет попали по израильской базе военно-воздушных сил «Неватим» и четыре — по авиабазе около пустыни Негев. ЦАХАЛ назвал ущерб незначительным.