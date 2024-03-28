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Политика

Военная операция на Украине, день 764-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 764-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Харькове, Днепре и Константиновке, сообщили украинские СМИ. ВСУ находятся в стагнации на передовой, признал в эфире радио New Voice советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В ООН не смогли установить обстоятельства крушения Ил-76 в Белгородской области. Россия не собирается воевать с НАТО, утверждает президент РФ Владимир Путин. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:38

28 ударных дронов, три ракеты Х-22 и авиационная ракета Х-31 ночью атаковали Украину, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

08:34

08:32

10 тыс. артиллерийских снарядов передаст бундесвер Украине в ближайшее время. Об этом сообщил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью медиагруппе Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

08:27

ВСУ перебрасывают под Часов Яр личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

08:23

08:14

Управление верховного комиссара ООН по правам человека cообщило, что не смогло установить обстоятельства крушения самолета Ил-76 в Белгородской области с украинскими военнопленными на борту.

08:08

08:04

Ночью взрывы произошли в подконтрольных Киеву Харькове, Днепре и Константиновке, сообщили украинские СМИ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 764-го дня специальной военной операции России на Украине.

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