Военная операция на Украине, день 764-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 764-й день

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Харькове, Днепре и Константиновке, сообщили украинские СМИ. ВСУ находятся в стагнации на передовой, признал в эфире радио New Voice советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В ООН не смогли установить обстоятельства крушения Ил-76 в Белгородской области. Россия не собирается воевать с НАТО, утверждает президент РФ Владимир Путин. «Газета.Ru» ведет хронику событий.