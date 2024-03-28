Военная операция на Украине, день 764-й

28 ударных дронов, три ракеты Х-22 и авиационная ракета Х-31 ночью атаковали Украину, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
10 тыс. артиллерийских снарядов передаст бундесвер Украине в ближайшее время. Об этом сообщил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью медиагруппе Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).
ВСУ перебрасывают под Часов Яр личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека cообщило, что не смогло установить обстоятельства крушения самолета Ил-76 в Белгородской области с украинскими военнопленными на борту.
Ночью взрывы произошли в подконтрольных Киеву Харькове, Днепре и Константиновке, сообщили украинские СМИ.