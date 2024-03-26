Контакты с США и помощь от Турции. Как мир отреагировал на теракт в «Крокусе» Hürriyet: Анкара изучила и передала РФ данные по напавшим на «Крокус»

Российское посольство в США договорилось о встрече с представителями американской администрации на следующей неделе. Договоренность была достигнута, когда чиновники США пришли в посольство РФ, чтобы почтить память погибших при теракте в «Крокусе». При этом РФ «не будет бегать» за США, если они не хотят сотрудничать в сфере безопасности, заявил Антонов. Сотрудничать в борьбе с терроризмом России предлагают страны СНГ и Турция. Как пишет Hurriyet, она передала Москве данные о поездке напавших на «Крокус» в республику.

Посольство России в США проведет на следующей неделе встречу с представителями Белого дома и Госдепартамента. Об этом сообщил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Договоренность была достигнута, когда американские чиновники приходили во внешнеполитическое представительство России почтить память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

«Мы договорились о контактах на следующей неделе. По проблемам двусторонних отношений, о том, как нам жить дальше, есть ли вообще какие-то шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными», — сообщил Антонов (цитата по ТАСС).

Посол удивился тому, что представители других государств-членов НАТО смогли отодвинуть на второй план политику на фоне трагедии.

«Для меня это удивительно, потому что контакты с натовскими государствами, по сути дела, сведены к нулю, но пришли сегодня и представители натовских государств, которые выразили скорбь в отношении случившегося в «Крокус Сити», — отметил Антонов.

При этом сам посол заявил, что Россия «не будет бегать» за США, если они не хотят сотрудничать в сфере безопасности. Так Антонов прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который заявил, что США не будут оказывать России какую-либо помощь в связи с террористическим актом.

Однако, считает Антонов, решать проблему терроризма «необходимо сообща».

«Но в данной ситуации мы будем действовать вместе с дружественными странами, коих у нас большая часть мира, с нашими друзьями из Содружества Независимых Государств, а также Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС», — заявил дипломат.

Кто готов сотрудничать

После теракта пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентами Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Турции и Сирии.

В каждом из них стороны заявили, что готовы активизировать противодействие распространению терроризма.

«В ходе беседы Владимир Путин и Эмомали Рахмон отметили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована», — говорится в сообщении о разговоре президентов России и Таджикистана

Исключение составляет разве что беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в которой говорилось лишь об «укреплении практического взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества».

Готовность сотрудничать в борьбе с терроризмом высказала также премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.

26 марта турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщила, что Анкара передала Москве данные о поездке напавших на «Крокус» в республику незадолго до теракта.

По информации издания, турецкие службы «тщательно изучили» все вопросы, связанные с посетившими страну обвиняемыми.

В Турции у них не было проблем с законом. Теперь Анкара сообщает Москве обо всех обстоятельствах их визита, пишет издание. Власти Турции надеются, что Москва и Анкара увеличат обмен информацией о деятельности террористов из «Исламского государства» (организация запрещена в России), взявшего на себя ответственность за теракт.

«Ни о какой помощи речи не идет»

Укрепить сотрудничество по борьбе с терроризмом предложила и «недружественная» Франция.

«Мы вступили в контакты на всех уровнях, как на техническом, так и на министерском, чтобы иметь возможность предложить наше сотрудничество на основе той информации, которой мы обладаем и которая может быть полезной для российской стороны», — заявил накануне французский президент по прибытии во Французскую Гвиану (цитата по ТАСС).

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока каких-либо контактов с западными странами в области борьбы с террором у России нет.

«Наши службы работают самостоятельно, сейчас ни о какой помощи речи не идет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, нужна ли какая-либо помощь российским спецслужбам извне.