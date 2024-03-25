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Политика

Военная операция на Украине, день 761-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 761-й день

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Александр Река/ТАСС
Над Ростовской областью уничтожено 11 украинских беспилотников. Взрывы произошли в Николаеве и Одессе, сообщили местные СМИ. В Одессе из-за перебоев с электроснабжением не будет работать электротранспорт. Российские саперы устраняют последствия обстрелов Белгородской области «в круглосуточном режиме», сообщило Минобороны РФ. Уничтожение критической инфраструктуры Украины грозит стране еще большей гуманитарной катастрофой, заявил папа Римский Франциск. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:20

Украинские Центры информационно-психологических операций запустили в соцсетях и мессенджерах рассылки с призывами становиться преступниками, утверждает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

09:05

Неизвестные пытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих в Новосибирске 23 марта. Об этом сообщил на оперативном совещании в областном правительстве начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

08:48

На Новочеркасской ГРЭС произошел пожар, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», — заявил губернатор.

Что стало причиной пожара, устанавливается, отметил глава региона. Telegram-канал Baza пишет, что электростанцию атаковали несколько беспилотников.

08:31

Украинские средства ПВО уничтожили два разведывательных беспилотника в Николаевской области, сообщают Силы обороны юга Украины.

08:21

Уничтожение критической инфраструктуры Украины грозит стране еще большей гуманитарной катастрофой, заявил Папа Римский Франциск, завершая богослужение на площади Святого Петра в Ватикане.

08:17

Бойцы инженерно-саперного подразделения Западной группировки ВС РФ устраняют последствия обстрелов Белгородской области «в круглосуточном режиме», сообщило Минобороны РФ. По его данным, для очистки местности задействовано несколько мобильных групп. Заявки на разминирование поступают ежедневно, отметили в ведомстве.

08:10

В ночь на понедельник Одесскую область атаковали ударные дроны.

В городе была повреждена энергетическая инфраструктура, заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Трамваи и троллейбусы сегодня не выйдут на маршруты, написал Telegram-канал «Одесса. Официально».

08:04

Минувшей ночью над территорией Ростовской области средства ПВО перехватили 11 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 761-го дня специальной военной операции России на Украине.

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