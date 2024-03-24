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Политика

Военная операция на Украине, день 760-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 760-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Ночью ВСУ предприняли «самую массированную за последнее время» атаку на Севастополь, сбито более десяти ракет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью, сообщили в МО РФ. На Украине взрывы произошли в Киеве, Львове, Кривом Роге, Сумской и Хмельницкой областях. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:55

Движение морского пассажирского транспорта в бухте Севастополя приостановлено, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

08:42

640 белгородских детей отправятся в Астраханскую и Самарскую области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

08:39

08:31

Вылазки террористов и гибридная война Запада не заставят Россию поменять курс, изменить свою внешнюю политику, заявил в беседе с ТАСС посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Никаких изменений внешней политики, курса президента [России Владимира Путина], особенно после выборов, — ничего не произойдет. <...> Такие удары из-за угла (теракт в «Крокус Сити Холле». – «Газета.Ru») <...> не изменят нашу линию, наш курс, и мы продолжим нашу работу», — заявил дипломат.

08:21

Ночью взрывы произошли в Киеве, Львове, Кривом Роге, Сумской и Хмельницкой областях, сообщили местные СМИ.

08:13

19 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью, сообщили в МО РФ.

08:07

Ночью была предпринята «самая массированная за последнее время» на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сбито более десяти ракет. Погиб местный житель, еще четыре человека получили ранения.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 760-го дня специальной военной операции России на Украине.

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