Военная операция на Украине, день 760-й

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Вылазки террористов и гибридная война Запада не заставят Россию поменять курс, изменить свою внешнюю политику, заявил в беседе с ТАСС посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Никаких изменений внешней политики, курса президента [России Владимира Путина], особенно после выборов, — ничего не произойдет. <...> Такие удары из-за угла (теракт в «Крокус Сити Холле». – «Газета.Ru») <...> не изменят нашу линию, наш курс, и мы продолжим нашу работу», — заявил дипломат.