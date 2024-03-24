Военная операция на Украине, день 760-й

Движение морского пассажирского транспорта в бухте Севастополя приостановлено, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
640 белгородских детей отправятся в Астраханскую и Самарскую области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Вылазки террористов и гибридная война Запада не заставят Россию поменять курс, изменить свою внешнюю политику, заявил в беседе с ТАСС посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Никаких изменений внешней политики, курса президента [России Владимира Путина], особенно после выборов, — ничего не произойдет. <...> Такие удары из-за угла (теракт в «Крокус Сити Холле». – «Газета.Ru») <...> не изменят нашу линию, наш курс, и мы продолжим нашу работу», — заявил дипломат.
Ночью взрывы произошли в Киеве, Львове, Кривом Роге, Сумской и Хмельницкой областях, сообщили местные СМИ.
Ночью была предпринята «самая массированная за последнее время» на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сбито более десяти ракет. Погиб местный житель, еще четыре человека получили ранения.