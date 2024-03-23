Военная операция на Украине, день 759-й

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❗️Губернатор Самарской области сообщил, что украинские беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода региона. «На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб», — добавил Азаров.

В соцсетях местные жители пишут, что слышали два взрыва.