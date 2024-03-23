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Политика

Военная операция на Украине, день 759-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 759-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские силы ПВО за ночь перехватили 12 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями. В результате атаки дронов на нефтеперерабатывающем заводе в Куйбышевском районе Самары произошел пожар: загорелась колонна первичной переработки нефти. Издание «Общественное» написало о серии взрывов в Харькове. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:30

⚡️Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате утренней атаки БПЛА в регионе один человек погиб, двое ранены. В Белгороде повреждены частные и многоквартирные дома, есть пострадавшие.

08:28

08:26

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 04:01 по 07:01 (мск) в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявляли воздушную тревогу.

08:25

Рано утром в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность, сообщили власти региона.

08:22

⚡️Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telegram-канале, что рано утром дежурные средства ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа над Воронежем.

08:18

08:16

Пресс-служба Оскольского электрометаллургического комбината сообщила, что предприятие атаковал украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет, комбинат продолжает работу.

08:13

⚡️МО РФ сообщило, что ночью дежурные средства ПВО перехватили 12 украинских беспилотников над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями».

08:07

Издание «Общественное» написало, что в Харькове произошла серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале подтвердил, что это произошло в Основянском районе.

08:03

❗️Губернатор Самарской области сообщил, что украинские беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода региона. «На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб», — добавил Азаров.

В соцсетях местные жители пишут, что слышали два взрыва.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 759-го дня специальной военной операции России на Украине.

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