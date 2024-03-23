Военная операция на Украине, день 759-й

⚡️Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате утренней атаки БПЛА в регионе один человек погиб, двое ранены. В Белгороде повреждены частные и многоквартирные дома, есть пострадавшие.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 04:01 по 07:01 (мск) в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявляли воздушную тревогу.
Рано утром в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность, сообщили власти региона.
⚡️Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telegram-канале, что рано утром дежурные средства ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа над Воронежем.
Пресс-служба Оскольского электрометаллургического комбината сообщила, что предприятие атаковал украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет, комбинат продолжает работу.
⚡️МО РФ сообщило, что ночью дежурные средства ПВО перехватили 12 украинских беспилотников над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями».
Издание «Общественное» написало, что в Харькове произошла серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале подтвердил, что это произошло в Основянском районе.
❗️Губернатор Самарской области сообщил, что украинские беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода региона. «На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб», — добавил Азаров.
В соцсетях местные жители пишут, что слышали два взрыва.