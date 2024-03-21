«Президентом избран Владимир Владимирович Путин». ЦИК утвердил итоги выборов Путин выступил с обращением к россиянам и поблагодарил всех проголосовавших

В ЦИК России утвердили результаты прошедших с 15 по 17 марта президентских выборов. Владимир Путин в пятый раз избран главой государства. В ЦИК РФ утвердили результаты прошедших с 15 по 17 марта президентских выборов. Владимир Путин в пятый раз избран главой государства. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию очень чистой. Путин после утверждения итогов выборов поблагодарил россиян, которые отдали свой голос, и всех членов избирательных комиссий. Он подчеркнул, что поддержка граждан РФ для него намного важнее формальной победы на выборах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Итоги выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России официально утвердила итоги выборов президента РФ, которые прошли с 15 по 17 марта. Главой государства в пятый раз избран Владимир Путин, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС.

«Решение принято всеми членами ЦИК единогласно. Президентом России избран Владимир Владимирович Путин», — отметила Памфилова.

Глава ЦИК также сообщила, что Путин, который баллотировался как самовыдвиженец, набрал 76 277 708 голосов — это 87,28%. Второе место по итогам голосования занял глава комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), он набрал 4,31%. На третьем и четвертом месте зампредседатель Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. За них проголосовали 3,85% и 3,2% избирателей соответственно.

Итоговая явка с учетом дистанционного электронного голосования, по словам Памфиловой, составила 77,49%.

«В абсолютном выражении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей. В истории современной России подобного показателя еще не было», — добавила председатель ЦИК.

Избирательная компания прошла чисто

Элла Памфилова заявила, что избирательная компания прошла с высоким качеством и с чистым подсчетом голосов избирателей. По ее данным, отмены результатов голосования не было ни на одном участке. Глава Центризбиркома также назвала число поступивших обращений о нарушениях:

«В общей сложности к нам поступило за все это время 14 389 обращений, из них более половины составили шаблонные обращения организованных фальсификаторов из-за рубежа, для того чтобы все мы погрязли водовороте бумаг, забыв об избирателях и системе».

Памфилова уточнила, что только 459 жалоб о возможных нарушениях на выборах оказались реальными. Остальные обращения поступали в основном от «сети профессиональных жалобщиков», которую создали, по словам председателя ЦИК, глава «Съезда народных депутатов» (признана в РФ нежелательной организацией), бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом) и участник этой организации, политтехнолог Сергей Антонов.

По всей стране, по данным ЦИК, была зафиксирована 41 попытка массовой порчи бюллетеней в ящиках для голосования. Памфилова заявила, что это были единичные акции.

«Три десятка ящиков для голосования обрызганы зеленкой. <...> Большинство [бюллетеней] было сохранено, они были учтены. <...> В итоге пострадало всего 36 бюллетеней», — добавила председатель Центризбиркома РФ.

Дополнительно комиссия по технически причинам признала недействительными 709 бюллетеней на 11 избирательных участках в 8 субъектах, уточнила Памфилова.

В ЦИК также сообщили, что больше всего недействительных бюллетеней обнаружили в тех странах, где высокая концентрация российских релокантов. Например, в Польше.

«Россия сегодня — одна большая, дружная семья»

После утверждения итогов выборов Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, его текст опубликован на сайте Кремля.

Путин поблагодарил всех членов избирательных комиссий и россиян, которые отдали свой голос на выборах. Президент РФ подчеркнул, что поддержка соотечественников для него намного важнее формальной победы в голосовании.

«Прошедшая кампания была напряженной и крайне ответственной, ведь по большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы», — добавил Путин.

По его словам, выборы показали, что Россия — одна большая, дружная семья, которая вместе идет по избранному историческому пути.