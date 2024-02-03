«Сначала потребуют от Москвы погасить долг»: на Западе придумали схему изъятия активов России FT: Запад хочет использовать активы РФ для выпуска долговых обязательств Украины

Бельгия предложила вместо конфискации замороженных российских активов использовать их как залог под облигации, средства от которых пойдут на помощь Киеву. Страны-союзники Украины потребуют от РФ погасить долг по облигациям, а если она откажется — конфискуют замороженные суверенные активы. Источник Financial Times называет эту схему «попыткой найти компромисс» между разными позициями как внутри ЕС, так и G7. В Москве идею раскритиковали, заявив, что она нарушает все правила банковского дела. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Страны Запада готовят план по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, при котором российские активы предлагается использовать в качестве залога для погашения, пишет газета Financial Times (FT). Правительство Бельгии уже ознакомило представителей западных стран и G7 с соответствующим предложением.

Как уточняет FT, коалиция стран-союзниц Украины потребует от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае неуплаты — начнет изымать замороженные средства.

«Среди прочего, это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами, хотя они и будут использованы в качестве залога», — сообщил изданию источник, знакомый с ходом разработки схемы.

Другой собеседник FT, непосредственно участвующий в переговорах между США и ЕС, подчеркнул, что идея Брюсселя стала «попыткой найти компромисс» между разными позициями как внутри ЕС, так и в «Большой семерке».

«Акт международного бандитизма»

В Москве ожидаемо раскритиковали возможный выпуск долговых облигаций. Так, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия не приемлет ни одну из схем по конфискации заблокированных на зарубежных счетах активов Москвы.

«Россия отреагирует на это как на акт международного бандитизма. Абсолютно неприкрытого, нарушающего все международные правила, в том числе правила банковского дела. Это абсолютно не соответствует каким-то морально-профессиональным критериям всего дела», — сказал сенатор в беседе с «Лентой.ру».

«Мы просто вынуждены разводить руками, но помимо того, что мы разводим руками, мы делаем соответствующие выводы», — констатировал он.

План Киева

О том, что Украина планирует выпустить «репарационные облигации» и от денег с продажи пополнить свои резервы, агентство Reuters сообщило в середине января.

Согласно этой схеме, Киев будет выпускать и продавать так называемые «репарационные облигации». Такие ценные бумаги предполагают, что инвестору возвращается полная стоимость облигаций и проценты сверху. Украина при этом может вернуть деньги, но только в случае получения от РФ репараций.

Отмечалось, что украинские власти не рассчитывают, что Москва будет добровольно возмещать убытки, поэтому будут использовать активы как наиболее вероятный источник финансирования.

Украинские политики с начала конфликта просят передать им замороженные российские активы. В конце октября 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС решили использовать доходы от замороженных российских активов, чтобы поддержать Украину. В декабре аналогичное решение приняли в США: Комитет по иностранным делам сената конгресса поддержал законопроект, который позволяет Вашингтону передать Киеву конфискованные активы. Окончательно законопроект пока не принят.

Ранее Центробанк России сообщал, что В ЕС, США, Японии и Канаде заморожены активы России на сумму примерно $300 млрд.