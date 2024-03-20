От борцов с рабством до «экстремистов»: за что в России полюбили республиканцев Республиканская партия США празднует 170 лет со дня своего основания

20 марта американская Республиканская партия отмечает юбилей — 170 лет с момента своего основания. За это время политическая сила северян из сторонников освобождения рабов превратилась в сообщество правых консерваторов. А в последнее время партию начали сравнивать со сборищем «националистов» и «расистов». Кто такие республиканцы и почему в России их любят больше, чем демократов, — в материале «Газеты.Ru».

Прогрессивное становление

Республиканская партия берет свое начало в штате Висконсин. В городе Риптон 20 марта 1854 года горстка бывших демократов, вигов и членов партии свободной земли основали новую политическую силу. Выходцы из северных штатов ориентировали на интересы промышленников и рабочий класс в противовес демократам и их ставке на южан — те в основном занимались плантациями. Способствовало этому использование рабского труда.

Политическая сила, также известная под названием «Великая старая партия», продвигала довольно либеральную повестку, в том числе выступала за нераспространение, а потом и отмену рабства, за бесплатную раздачу свободных земель и усиление позиций государства вместо штатов. Демократы в те годы, напротив, поддерживали сохранение рабовладения в США и приоритет региональных властей над федеральными.

Республиканская партия в те годы возникла благодаря нескольким факторам. Во-первых, распалась партия вигов — основного конкурента демократов в двухпартийной системе США. Во-вторых, дискуссия о вхождении в состав страны двух новых территорий — Канзаса и Небраски — и возможности рабства в них. Этот момент был ключевым, поскольку рушил имеющийся баланс между свободными и рабовладельческими штатами, усиливая позиции последних. Кроме того, распространение рабства ставило под угрозу обычных американцев, желающих получать плату за свою работу.

Всего через четыре года на президентских выборах победил кандидат от Республиканской партии и противник рабства — Авраам Линкольн. Это привело к расколу в США, созданию Конфедерации южных штатов и последующей Гражданской войне. Север одержал в ней верх. Позже республиканцы почти полвека доминировали на политической сцене США, запретили рабство и дали право голоса всем вне зависимости от цвета кожи. Правда, полностью равных прав темнокожие не получат, да и принятые решения будут не слишком работать на Юге.

Консервативная дуга

К началу 20 века республиканцы подошли серьезной политической силой. Они опирались на стабильную поддержку промышленников и финансистов индустриально развитого Севера. Первые проблемы им создал 26-й президент США Теодор Рузвельт. Идея политика о снижении власти капитала в стране рассорила его с половиной республиканских элит и позже расколола партию. Постепенно этот процесс помог демократам, приведя к власти их кандидата Вудро Вильсона.

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В Белом доме представитель Демократической партии пробыл восемь лет и поспособствовал смещению вектора республиканцев. Вильсон предлагал усиление федерального правительства и помог США усилить свою роль в мире по завершении Первой мировой войны, заставив Республиканскую партию занимать противоположные позиции с ориентацией на власть штатов и изоляционизм. Вернув себе контроль над Белым домом, республиканцы сделали особый упор на защиту прав и свобод бизнеса. Это красной нитью прошло через всю дальнейшую политическую жизнь партии.

Вновь отлучила Республиканскую партию от власти «Великая депрессия» 1929 года. Пост президента ушел к демократу Франклину Рузвельту. Он не только вывел страну из экономического кризиса, но и провел ее через Вторую мировую войну и последующий запуск холодной войны. Рузвельт усилил влияние государства в экономике и социальном обеспечении граждан, заставив республиканцев вновь следовать тренду.

Впрочем, попытки Республиканской партии уйти от своих изначальных принципов и работать в пользу усиления вмешательства государства в различные сферы жизни лишь привели к появлению консервативного движения внутри партии. Наиболее оформленным оно станет к 70-м годам прошлого века, приобретя антикоммунистический настрой при президенте Ричарде Никсоне.

Правый консерватизм республиканцев окончательно закрепился при Рональде Рейгане . Президент США, получивший особую известность за счет серьезного снижения налогов, инфляции и безработицы, смог добиться победы в «холодной войне», отметился серией военных вторжений в другие государства и прочно закрепил понятие «ястреб» в американской внешней политике.

Падение в крайность

Последующие изменения республиканцев пришлись лишь на начало 21 века. Со времен Рейгана партия серьезно не менялась, закрепив ориентацию на консервативную повестку и предпринимателей. Внесло свои коррективы только появление Дональда Трампа. Амбициозный бизнесмен смог выиграть президентские выборы 2016 года и резко изменить облик Республиканской партии.

Трамп по сути разделил партию на своих сторонников и противников, продвигая идеи изоляционизма. Политик одновременно использует атрибуты консерватора, поддерживая борьбу с миграцией и выступая за традиционные ценности, он также настаивает на уходе от глобалистского курса, в том числе участия в военных конфликтах за рубежом. При этом он довольно резко атакует своих оппонентов демократов, называя их «фашистами» и угрозой для будущего США.

Трампу удалось разделить не только собственную партию, в которой его сторонников все же больше, но и страну. Противостояние демократов и республиканцев вышло на небывалый уровень: проигрыш выборов 2020 года привел к штурму сторонниками Трампа Капитолия. Демократическая партия окрестила их за это «националистами» и «экстремистами». 170 лет спустя партию противников рабства последовательно обвиняют в расизме, а некогда защитники рабовладельцев демократы теперь на стороне меньшинств . К слову, символ республиканцев — красный слон, олицетворяющий силу и приверженность своим взглядам. У демократов — синий осел, символизирующий упрямство в отстаивании своих интересов.

Кто милей России

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что современные республиканцы симпатичнее России, чем представители Демократической партии. Главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что по большому счету так сложилось исторически.

«Республиканская партия со времен «пещерного антикоммуниста» Никсона перешла в стадию деловых отношений. То есть с ними можно было свободно от идеологии заключить сделки. Демократы же наоборот борются за «демократию», продвигая смену режимов, что стало магистральным направлением в политике США.

Сегодня Трамп пропагандирует, по сути, экономический национализм, он антиглобалист. А у России вся проблема отношений с демократами в том, что они оказались глобалистами неолиберальными. Демократическая партия стоит на позициях холодной войны», — пояснил эксперт.

Политолог-американист Малек Дудаков же уверен, что многие россияне придерживаются традиционных ценностей, поэтому просто идеологически им ближе Республиканская партия, чем Демократическая, которая опирается на коалицию меньшинств.

«Нам хочется думать, что республиканцы прагматичнее и с ними проще договориться. Другое дело, что в текущей ситуации нам очень тяжело даются переговоры с обеими партиями США. Вне зависимости от исхода президентских выборов 2024 года вряд ли стоит ждать какую-то разрядку в отношениях», — подчеркнул эксперт.