10 лет воссоединению с Крымом: Путина ждут на Красной площади

17.40

В этом году праздник частично совпал с президентскими выборами в России. Трехдневное голосование проходило с 15 по 17 марта. На День воссоединения с Крымом как раз выпал подсчет результатов. По итогам обработки 100% протоколов лидирует действующий президент Путин с 87,28% голосов. Для крымчан это были уже вторые выборы президента России, в первый раз они приняли участие в определении главы государства в 2018 году.