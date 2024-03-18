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Политика

10 лет воссоединению с Крымом: Путина ждут на Красной площади

Митинг-концерт в Москве в честь воссоединения РФ с Крымом онлайн

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Егор Алеев/ТАСС
18 марта отмечается день вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Ровно 10 лет назад в Кремле состоялось подписание договора о принятии полуострова в РФ. В рамках празднования в разных городах страны проходят митинги-концерты. Один из них состоится на Красной площади в Москве. Как ожидается, мероприятие посетит президент Владимир Путин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию митинга-концерта в столице России.
Трансляция
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18.27

Музыкальная пауза. Поет Денис Майданов. Песня — «Я голосую за жизнь». К слову, выборы президента в этом году впервые проходили три дня подряд, раньше подобная практика тестировалась на кампания ниже уровнем.

18.26

Выступает герой ДНР Артем Жога. По его словам, благодаря Путину Донбасс вернулся домой. Он подчеркнул, что вместе россияне и Россия непобедимы.

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Валерий Шарифулин/РИА Новости
18.25

«Крым это орден на груди планеты Земля и этот орден по праву российский», — замечает Машков.

18.22

Ведущие говорят об СВО, слово передают тем, кто представлял предвыборный штаб Путина. Среди них актер Владимир Машков, он отметил, что воссоединение Крыма с Россией было справедливым и долгожданным.

18.18

Музыканты, побывавшие в Авдеевке, выступают на Красной площади с песней «Севастополь останется русским». В составе группы, в частности, Александр Ф. Скляр и рэпер РИЧ.

18.15

После музыкальной паузы ведущие снова берут слово. Тема: выборы. Говорят, что голосовали в этом году повсюду, в том числе в зоне СВО. При этом ряд артистов уже успели выступить в освобожденной Авдеевке.

18.12

Поздравления переходят в выступления. На сцене Полина Гагарина с песней «Солнце взойдет».

18.11

«Севастополь с президентом [Путиным]. Севастополь, Крым, Россия, Путин! С праздником Москва, с праздником Россия», — подчеркнул Развожаев.

18.10

Переносимся в Севастополь. На связи губернатор Михаил Развожаев. Он рассказывает, как севастопольцы 10 лет назад начали движение домой — в Россию.

18.09

«Сегодня наша борьба продолжается за освобождение исконных русских земель <...> прежде всего на полях специальной военной операции», — отметил Аксенов.

18.08

Включение из Крыма. Глава региона Сергей Аксенов поздравляет с праздником. По его словам, крымская мечта по возвращению на историческую родину получилась благодаря Путину.

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Глава Крыма Сергей Аксенов

Константин Михальчевский/РИА Новости
18.06

Ведущие напоминают, что 10 лет назад Крым воссоединился с Россией, а вчера россияне практически единодушно избрали Путина президентом. По последним данным, явка на голосовании превысила 70%. При этом за действующего президента отдали голоса две трети избирателей.

18.05

Красная площадь сегодня битком, вокруг российские флаги, а на сцене национальные танцы.

18.02

Открывает мероприятие государственный академический хор им Пушкина с песней: Матушка Россия. Диктор на фоне отмечает, что Крым навек остается с Российской Федерацией.

18.00

Итак, мероприятие под названием «10 лет в родной гавани» в центре столицы начинается. Как ожидается, на концерте выступят звезды российской эстрады, в том числе Николай Басков, Григорий Лепс и Николай Расторгуев.

17.50

Помимо концерта на Красной площади, в Москве мероприятия посвященные празднику пройдут и на ВДНХ. На сцене выставочного комплекса выступят кремлевский и севастопольский симфонические оркестры с концертной программой «Севастопольская симфония».

17.40

В этом году праздник частично совпал с президентскими выборами в России. Трехдневное голосование проходило с 15 по 17 марта. На День воссоединения с Крымом как раз выпал подсчет результатов. По итогам обработки 100% протоколов лидирует действующий президент Путин с 87,28% голосов. Для крымчан это были уже вторые выборы президента России, в первый раз они приняли участие в определении главы государства в 2018 году.

17.30

К слову, на полуострове День воссоединения с Россией это официальный праздник. Соответствующие решение в Крыму приняли еще в феврале 2015 года. 18 марта в республике выходной день.

17.20

Решению крымчан способствовал государственный переворот в Киеве, произошедший в феврале 2014 года. Речь идет об отстранении легитимного президента Украины Виктора Януковича от власти по решению Верховной Рады. Антиконституционное шаг был принят в угоду реализации требований «евромайдана» — массовых акций протеста в центре Киева. В автономной республике Крым госпереворот не признали, обратившей к России с просьбой о вступлении в ее состав.

17.10

Вхождение Республики Крым в состав России отмечается 18 марта, поскольку в этот день в 2014 году в Кремле был подписан соответствующий договор. Историческое событие произошло после референдума, на котором большинство крымчан выступил за воссоединение с РФ. При этом на Западе результат волеизъявления народа республики до сих пор не признали, считая полуостров частью Украины.

17.00

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня Россия празднует 10-ю годовщину воссоединения с Крымом и Севастополем. В честь этого в столице страны и других городах пройдут митинги-концерты. Главное мероприятие состоится на Красной площади. На митинге может выступить и президент России Владимир Путин.

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