«Голосовать не собирались, но сейчас идем». В ЦИК рассказали, чем обернулась порча урн с бюллетенями Памфилова: порча урн вызвала возмущение и увеличила число желающих проголосовать

Порчи урн с бюллетенями увеличили число желающих проголосовать на проходящих выборах президента РФ, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Сейчас все отложили и идем голосовать», — процитировала Памфилова написавших ей избирателей. Более того, по ее данным, россияне даже готовы охранять урны от заливки зеленкой. Кроме того, в ЦИК заявляют, что инциденты никак не повлияли на ход выборов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Случаи порчи урн с бюллетенями увеличили число желающих проголосовать на проходящих выборах президента РФ. Это заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в информационном центре Центризбиркома.

«Они настолько вызвали бурю возмущений у людей, что наоборот, мы завалены звонками, и мне пишут: «Даже не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идем голосовать», — сообщила Памфилова.

По ее словам, сотрудники предприятий «готовы даже меняться сменами, приходить и охранять участки». «Они (провокаторы) еще поспособствовали буре вот этого гражданского самосознания», — отметила глава ЦИК.

«Эти случаи, я бы так сказала, жалкие потуги этих «зеленчиков Зеленского», жалки, смешны, противны», — заявила Элла Памфилова.

По данным главы ЦИК, по всей стране подобных случаев «два десятка даже не насчитаешь».

Зеленка и дымовая шашка

Сообщения о случаях вливания в урны красящий жидкости сопровождали завершающиеся выборы президента РФ-2024.

Накануне подобные случаи произошли в Борисоглебске, Моздоке, Москве, населенных пунктах Белгородской, Калининградской области и Удмуртии. В первый день – в Москве, Симферополе, Сочи, Воронежской, Ростовской области, Карачаево-Черкесии, на Алтае.

Накануне в ЦИК сообщили, что в результате подобных действий было испорчено 214 избирательных бюллетеней. По данным на 16 марта, заливки урн зеленкой зафиксированы в 20 субъектах РФ на 20 участках. Еще на 8 участках — были попытки поджогов. Еще в одном случае «попытались использовать дымовую шашку».

Ранее сообщалось, что в Перми пенсионерка взорвала петарду, ей оторвало часть кисти. В Краснодаре 13-летняя школьница подожгла на избирательном участке скатерть. В Санкт-Петербурге 21-летняя девушка попыталась бросить «коктейль Молотова» в избирательный участок. В Мытищах пенсионерка подожгла штору кабины на избирательном участке. В Тюменской области мужчину взорвал петарду в здании УИК. В Кишиневе мужчина бросил бутылки с горючей смесью во двор российского посольства, где проходило голосование.

Обобщенные данные по трем дням голосования пока не были озвучены. При этом процент испорченных бюллетеней в общей массе является ничтожным.

«Влияние на выборы нулевое, даже минусовое. На результат выборов это вообще никак не влияет», — заявил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

Памфилова заявила, что указания портить бюллетени шли с Украины и из стран Европы.

По словам главы ЦИК, все портящие бюллетени были задержаны, против них возбуждены уголовные дела о воспрепятствовании избирательному процессу (ст. 141 УК РФ).

«Это не детская игра в спички»

«Фактически это покушение на права тех людей, которые пришли проголосовать и реализовать свое конституционное право», — дала свою оценку уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что случаи порчи урн можно квалифицировать по более «тяжелым» статьям.

«Это не детская игра в спички или невинная шалость с зеленкой. Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города. Криминальные активисты на избирательных участках должны осознавать, что за свой поступок могут загреметь лет на двадцать особого режима», — написал Медведев.