Более 10 лет унижений и домогательств: как скандалы в Белом доме отразятся на Байдене Политолог Блохин назвал Байдена «хромой уткой» после скандала в Белом доме

По информации СМИ, помощник первой леди США Энтони Бернал более 10 лет домогался и издевался над коллегами. Открытого гея считают неприкасаемым, сама Джилл Байден называла его своим «мужем по работе», а Белый дом встал на его защиту. История с домогательствами лишь дополняет веер скандалов, связанных с президентской семьей. Может ли ситуация с помощником первой леди США навредить Байденам — в материале «Газеты.Ru».

Харассмент под носом президента

История с главным помощником первой леди США Джилл Байден Энтони Берналом начала раскручиваться в американском медиапространстве еще 12 марта. Газета New York Post опубликовала крупный материал о сексуальных домогательствах и унижении коллег с его стороны. В статье Бернала окрестили «ночным кошмаром» движения Metoo.

По информации издания, помощник первой леди, открытый гей, более 10 летБернал работает с Байденом со времен его вице-президентства в администрации Обамы позволял себе непрофессиональное поведение на рабочем месте, в том числе обсуждение сексуальной жизни и ориентации других сотрудников администрации президента США, а также спекуляции на тему размеров их половых органов. Источники NYP утверждают, что действия Бернала никоим образом не порицались руководством. Избегать ответственности ему якобы помогает близость к Байденам. Особый статус помощника первой леди отчасти подтверждала она сама, называя его своим «мужем по работе». Кроме того, Джилл Байден отдельно в своей книге «Там, где свет» благодарила Бернала за работу.

Вслед за материалом издания появились первые подтверждения аморального поведения помощника первой леди США. Один из бывших сотрудников Белого дома признал факт домогательств Бернала в беседе с Fox News и потребовал провести внутреннее расследование.

Схожие призывы возникли и в социальных сетях, но в Белом доме Бернала поддержали. Как заявил глава аппарата администрации президента США Джефф Зиентс, чета Байденов «уверена в характере» главного помощника первой леди и полностью ему доверяют.

«Он одновременно добрый и жесткий, придерживающийся самых высоких стандартов и с сердцем, преданным общественной службе», — отметил начальник аппарата Белого дома.

Проблемы семьи Байден

Информация о предполагаемых систематических домогательствах в Белом доме — лишь один из последних скандалов вокруг президентской семьи. В прошлом году в резиденции американского лидера нашли кокаин, предположительно, принадлежавший его сыну Хантеру, а сам Байден попал под внимание правоохранителей за хранение секретных документов в своем гараже.

Большинство проблем президента США связано как раз с сыном. К примеру, еще в преддверии выборов 2020 года в сеть утекла информация с ноутбука Хантера Байдена, оставленного им на ремонт в одной из мастерских штата Делавэр. Изначально внимание привлекло множество фото и видеосвидетельств разгульного образа жизни отпрыска тогдашнего кандидата в президенты от Демократической партии.

Затем особый интерес вызвали электронные письма, в которых были доказательства незаконного лоббирования, ухода от уплаты налогов и отмывании денег. Расследования привели к обсуждениям возможного импичмента президента Байдену, так как политика заподозрили в совместной работе с сыном и получении откатов на $24 млн от иностранных государств, в том числе Китая и Украины.

Параллельно президент США находится под пристальным вниманием СМИ из-за своих постоянных оговорок и ошибок во время публичных выступлений. Проблемы Байдена многие связывают с преклонным возрастом политика — в ноябре прошлого года ему исполнился 81 год. Соперники президента сомневаются в его умственных способностях, постоянно подкрепляя свои подозрения все новыми провалами американского лидера.

Предвыборные последствия

Скандал с главным помощником Джилл Байден всплыл в прессе, когда политик официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии, одержав очередную победу на праймериз. На этом фоне американскому лидеру отдельно напомнили, как в преддверии прошлых выборов он обещал увольнять сотрудников Белого дома, которые «неуважительно относятся к другому коллеге».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что скандал с Берналом вряд ли нанесет серьезный политический урон Байдену в разгар предвыборной кампании. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что в основном внимание на него обратили прореспубликанские медиа, традиционно настроенные негативно по отношению к президенту США.

«Более значимы для репутации американского лидера другие скандалы, связанные с Байденами: коррупционные моменты и связи с украинскими олигархами.

Тем более, что в истории с Берналом он не пытался кого-то изнасиловать. Пока речь идет лишь о том, что он оскорблял других сотрудников Белого дома и указывал на их проблемы с личной жизнью. Это некрасиво и неприятно, но не станет чем-то фатальным для президента США», — пояснил эксперт.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин уверен, что за время своего президентства Байден уже дискредитировал себя.

«Еще один скандал тут не приведет к кардинальным изменениям. В принципе все уже понимают, что главное ограничение для переизбрания Байдена — просто его возраст. Политика явно воспринимают как хромую утку. Его президентство олицетворяет текущую Америку — слабеющего гегемона. Поэтому многие видят будущее США за его оппонентом [экс-президентом США] Дональдом Трампом», — подчеркнул эксперт.