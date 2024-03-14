Недавно завербованные хуситы с оружием в руках во время церемонии окончания их обучения в Сане, Йемен, 11 января 2024

Хуситы сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. Что известно РИА Новости: в Йемене хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты

Йеменские хуситы провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник РИА Новости. Ракету, способную развивать скорость до 10 тыс. км/ч, хуситы планируют использовать для атак в Красном море и против целей в Израиле.

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), при поддержке Ирана правящее на севере Йемена, провело испытание гиперзвуковой ракеты «высокой поражающей способности» и готовится внедрить такие ракеты в свой арсенал, рассказал РИА Новости источник, близкий к «Ансар Аллах».

Ракета способна развивать скорость до 8 Махов (10 тыс. км/ч) и работает на твердом топливе.

В Йемене намерены использовать ее для атак в Красном и Аравийском морях, Аденском заливе, а также против целей в Израиле.

По словам источника, после других испытаний, которые продлились три месяца, хуситы обновили свои ракеты и беспилотники, модифицировав взрывные боеголовки для удвоения их разрушительной силы.

Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси ранее рассказывал о разработке гиперзвуковых ракет, заявляя, что «наши враги, друзья и наш народ увидят уровень достижений стратегического значения, которые поставят нашу страну по своим возможностям в ряды немногих стран в этом мире».

14 января испытание твердотопливной баллистической ракеты с гиперзвуковой боеголовкой провела Северная Корея. Как сообщало пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи, главное управление ракетостроения КНДР осуществило успешный испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия, обладающей гиперзвуковой маневрирующей управляемой боеголовкой.

Кто такие хуситы

Движение «Ансар Аллах», возникшее на севере Йемена в 1990-х годах, представляет собой шиитскую военно-политическую организацию. Оно получило известность в 2004 году, когда подняло восстание против правительства. К 2014 году хуситы частично захватили власть в Йемене, сместив правительство суннитов. Взять полный контроль над страной им помешала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Хуситы составляют примерно треть населения Йемена, где проживает около 31 млн человек. Боевое крыло организации насчитывает более 200 тыс. членов. Группой руководит Абдель Малик аль-Хуси, брат основателя движения Хусейна аль-Хуси, который был убит йеменской армией в 2004 году.

Хуситы пользуются скрытой военной и финансовой поддержкой Ирана и его союзников из «Хезболлы». Они используют похожие лозунги и выступают против Израиля.

После обострения конфликта в Газе в октябре прошлого года хуситы выразили солидарность с палестинцами и начали атаковать суда в Красном море, требуя прекратить военную операцию Израиля.

Атаки в Красном море

Лидер «Ансар Аллах» рассказал, что йеменские силы использовали новое оружие в недавних операциях в Красном и Аравийском морях, чем «удивили США и Великобританию». Абдель Малик аль-Хуси сообщил, что с конца прошлого года йеменские войска атаковали 61 судно и военный корабль.

Пока известно только об одном судне, которое смогли потопить хуситы. В середине февраля пошел ко дну сухогруз MV Rubymar под флагом Белиза (другие подбитые суда силы международной коалиции под эгидой США отбуксировали до ближайших портов).

Помимо нападений на международные суда, хуситов обвиняют в повреждении международных интернет-кабелей по дну Красного моря. 5 марта в США и Западной Европе произошел масштабный сбой в работе соцсетей и приложений Google.