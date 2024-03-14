Австрия высылает российских дипломатов. Россия грозит ответом

Австрия решила выслать из страны двух российских дипломатов, они должны покинуть территорию европейского государства до 19 марта, сообщила газета Presse.
«После высылки сотрудников российского посольства в Вене в прошлом году МИД Австрии сообщил еще двум дипломатам из российского посольства «в начале недели», что они будут высланы «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом», — говорится в материале.
Вскоре в министерстве иностранных дел Австрии подтвердили агентству ТАСС правдивость информации о высылке сотрудников российского дипломатического ведомства.
Как уточнили в МИД, двух сотрудников российского посольства объявили «нежелательными лицами» из-за того, что они совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом». Решение принято на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. В МИД Австрии не указали, что именно совершили российские дипломаты.
Реакция Москвы
Россия ответит на высылку двух российских дипломатов из Австрии, заявили в российском МИД.
«Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Посольство России в Вене возмутились высылкой дипломатов без предоставления доказательств каких-либо нарушений с их стороны.
«Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких мало-мальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Это чисто политическое решение австрийских властей, которое мы категорически не приемлем. Решительный ответ Москвы не может вызывать никаких сомнений», — указано в сообщении.
В посольстве предупредили, что ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений теперь будет лежать на Австрии.
Всего — 11
2 февраля 2023 года австрийский МИД объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата — двух сотрудников российского посольства и двух членов постпредства России при ООН. По заявлению австрийской стороны, они также совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом».
С учетом нового решения МИД Австрии число российских дипломатов, которых обязали покинуть страну с лета 2020 года, выросло до 11. По подсчетам издания РБК, с января 2022 года по октябрь 2023 года из западных стран в общей сложности выслали около 670 российских дипломатов.
Западные страны стали высылать российских дипломатов после начала военной операции РФ на Украине. Российских дипломатических сотрудников высылали в частности из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Эстонии, Греции, Словакии. Российская сторона принимала ответные меры.