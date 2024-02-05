ЕС может запретить российским дипломатам поездки внутри Шенгенской зоны

В ЕС обсуждают новые ограничения для российских дипломатов. В рамках 13-го пакета санкций предлагается ограничить их передвижение страной аккредитации. С такой инициативой выступила Чехия, которая уже не первый раз требует ее реализации. Прага считает, что из-за отсутствия контроля при перемещениях в Шенгенской зоне в страну «прибывают агенты российских спецслужб».

В Евросоюзе обсуждают возможность ввести ограничения для российских дипломатов в рамках 13-го пакета санкций, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Идея... заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной», — говорится в публикации.

При этом Politico пишет, что реализовать инициативу будет непросто, так как перемещения внутри Шенгенской зоны фактически не контролируются.

ЕС собирается подготовить новый пакет санкционных ограничений к 24 февраля — второй годовщине начала боевых действий на Украине. Как отмечают собеседники издания, он будет скорее символическим, так как за такой короткий срок вряд ли удастся разработать значительные меры, и сосредоточится на борьбе с обходом ограничений через третьи страны.

По данным Reuters, в новый пакет не будут добавлять запреты на импорт из России. А вот санкционный список, как сообщило агентство DPA, существенно пополнится — в него включат 200 физлиц и компаний.

Чехия боится русских шпионов

Идею ограничить перемещение российских дипломатов страной аккредитации выдвинула Чехия. С таким же предложением страна выступала и при обсуждении 12-го пакета санкций. Необходимость этой меры Прага объяснила тем, что отсутствие контроля передвижения между странами ЕС способствует тому, что в Чехию «прибывают агенты российских спецслужб».

По данным Financial Times, Прага предлагала, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, которые позволят им передвигаться только внутри страны. Кроме этого, власти Чехии также требовали, чтобы ЕС позволял российским дипломатам въезжать в Шенгенскую зону только с биометрическими паспортами, так как их сложнее подделать.

Особо волновали Чехию те дипломаты, которые получили шенгенскую визу в Австрии для работы в учреждениях ООН в Вене. Австрийское правительство тогда отказалась комментировать данную ситуацию.

В 12-й пакет санкций предложение Чехии так и не вошло. После этого глава чешского МИДа Ян Липавский на заседании Совета глав МИД государств Евросоюза снова призвал реализовать эту инициативу.

Что об этом думают в России?

После того, как в декабре власти Чехии подтвердили, что ЕС действительно обсуждает ограничение для российских дипломатов, в МИД России идею назвали «жуткой и кошмарной». Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что инициатива «ударит по всем, кто со стороны ЕС в этом примет участие».

«Если в ЕС будут приняты предложения чешских властей, за которыми по многим вопросам стоят американские власти, то это вызовет лишь наше сожаление, но при этом и соответствующую реакцию. Она будет ответной», — уточнила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что российский МИД внимательно следит за развитием ситуации и анализирует шаги Евросоюза на предмет их соответствия международным обязательствам ЕС и его стран — членов. Захарова пообещала, что Россия обязательно будет реагировать на «любые враждебные проявления, которые нарушают права, привилегии, иммунитет и безопасность дипломатов за рубежом».