234 убитых диверсанта и потерянные БМП Bradley. Последствия атак украинских ДРГ на Россию Гладков: участник белгородской территориальной обороны погиб при атаке диверсантов

Минобороны России сообщило, что при попытке прорыва через российскую границу были уничтожены 234 диверсанта ВСУ, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера. 12 марта российские регионы также атаковали украинские беспилотники, два из них попали в торговый центр и здание администрации в Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о десяти раненых и одном погибшем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При попытке прорыва государственной границы России 12 марта Киев потерял 234 военнослужащих, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера, сообщили в Минобороны России.

По заявлению ведомства, в результате действий подразделений Западной группировки войск и пограничной службы ФСБ России диверсанты были отброшены, нарушения границы удалось не допустить.

Как уточнили в министерстве, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) попытались перейти российскую границу около 3:00 мск. ДРГ действовали в нескольких направлениях — со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. Российские военнослужащие нанесли ответные удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами.

В районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области была применена противотанковая управляемая ракета (ПТУР) «Вихрь». Уничтожены более 100 украинских бойцов.

«Кроме того, с 08:00 до 08:25 мск отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области», — добавили в Минобороны.

Курск и Белгород после атак

Магазины, государственные учреждения и общественный транспорт в Курской области работают без каких-либо ограничений, обстановка на улицах спокойная, свидетельствуют кадры, распространенные Минобороны.

Школьников Курска решили временно перевести на дистанционное обучение «в связи с последними событиями», сообщил мэр города Игорь Куцак. С 13 по 15 марта уроки будут проводиться «на удаленке». В детских садах будут работать дежурные группы, если у родителей нет возможности оставить детей дома.

Власти региона запретили местным жителям распространять в сети и СМИ подробности о дислокации армии, военной инфраструктуре и критически важных объектах. Кроме того, нельзя публиковать данные о местах обстрела или попаданиях снарядов, использовании оружия, средств ПВО и беспилотников, «если указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак десять мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах. Погиб участник территориальной самообороны области.

Вечером 12 марта на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Жителей призвали оставаться дома и не подходить близко к окнам. Через несколько минут сигнал отменили.

Днем из-за ракетной опасности также приостанавливали плановый прием пациентов в поликлиниках региона. При этом сотрудники коммунальных служб во время угрозы продолжали работать. Никаких существенных заторов или пробок на дорогах города не возникало.

12 марта под обстрел попало здание администрации Белгорода, пострадали четыре человека. Двух сотрудниц мэрии госпитализировали, одна из них находится в тяжелом состоянии с осколочными ранениями разных частей тела, вторая — в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями головы. Еще двоим пострадавшим госпитализация не потребовалась. Кроме того, беспилотник упал на крышу ТЦ в районе ж/д вокзала Белгорода.

13, 14 и 15 марта в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, а также в Белгороде в школах объявили дни самоподготовки. Детские сады будут работать с ограничениями, в режиме дежурных групп.

Попытки прорыва и атаки БПЛА

12 марта через границу России дважды пытались прорваться украинские вооруженные группы. Они атаковали в два этапа: сначала в Белгородской, потом – в Курской области. Минобороны заявило, что отбило все нападения, граница не была нарушена.

По всей Белгородской области перед нападением объявили ракетную опасность. Российские средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов и одну ракету ТРК «Точка-У». Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших, мужчине и женщине. Оба получили осколочные ранения.

В Курской области перед попыткой прорыва также «выдалась неспокойная ночь», были сбиты 11 украинских БПЛА, сообщил губернатор области Роман Старовойт. На этом фоне четыре «диверсионные группы» атаковали в 8 утра в районе Теткино. Столкновение продолжалось примерно до 8:30.

По данным канала Baza, два человека получили ранения во время столкновения. Один из раненых — местный житель. Официально о погибших и раненых власти Курской области не сообщали.

Ночью, по данным Минобороны, беспилотники также сбили в Московской, Ленинградской, Брянской, Тульской и Орловской областях.