«Решайте эти чертовы проблемы!» Вице-канцлер ФРГ раскритиковал США

Глава минэкономики Германии Хабек, выступая перед студентами в США, призвал политиков решать проблемы, а не передавать их следующим поколениям. Речь министра касалась темы проблем климата. По его данным, в США уровень выбросов парниковых газов самый высокий в мире на душу населения. Американские власти при этом, по словам немецкого министра, не находятся на пути к «климатической нейтральности». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Послание американским политикам

Вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата страны и сопредседатель партии «Зеленые» Роберт Хабек во время визита в США в резкой форме раскритиковал политику Вашингтона в области защиты климата, сообщает издание Spiegel.

По словам представителя «Зеленых», современные политики перекладывают проблемы на следующее поколение. А делать этого, на его взгляд, они не должны, им необходимо осознавать реальность, чтобы не повторить ошибок прошлого.

«Решайте эти [чертовы] проблемы!»

— заявил Хабек, используя ненормативную лексику в ходе своего выступления, посвященного торговой политике и переходу к более благоприятной для климата экономике, перед студентами в Колумбийском университете Нью-Йорка.

Он указал, что в условиях меняющегося мира мышление также не должно оставаться прежним. «Политика — это не простое повторение того, что считалось правильным в течение последних 30 лет, а обращение с реальностью, какая она есть», — сказал он.

Нет движения к климатической нейтральности

Как отметил политик, США — страна с одним из самых высоких уровней выброса CO₂ (парниковые газы) на душу населения на планете, а американские власти не находятся «на пути к климатической нейтральности».

По мнению Хабека, администрация американского президента Джо Байдена делает недостаточно для изменения ситуации. Причиной плохого климатического баланса он назвал, в первую очередь, низкие цены на энергоносители в США.

Парниковые газы — общее название углекислого газа, метана, закиси азота (N2O) и фторсодержащих газов. Они распространяются путем сжигания ископаемого топлива. Считается, что из-за уменьшения площади лесов становится меньше деревьев, поглощающих CO₂. Парниковые газа называют основной причиной глобального потепления. Лидерами рейтинга выброса парниковых газов в мире являются Китай и США.

Отказ от парниковых выбросов

Летом 2021 года Еврокомиссия приняла пакет предложений, позволяющих сократить выбросы парникового газа в ЕС к 2030 году на 55% относительно уровня 1990 года. 9 февраля ЕК опубликовала рекомендации по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, в соответствии с которыми странам содружества необходимо сокращать выбросы парниковых газов к 2040 году на 90% относительно уровня 1990 года. В целом стратегия ЕС предполагает переход к нулевым выбросам к 2050 году, чего не сделала еще ни одна страна мира.

Президент США Джо Байден осенью 2021 года объявил о планах к 2030 году сократить выбросы парниковых газов в атмосферу вдвое относительно 2005 года и выйти на нулевой уровень к 2050-му.

А в декабре того же года американский лидер подписал указ, обязывающий правительство к 2050 году довести страну до нулевого уровня выбросов парниковых газов.

Российское правительство в ноябре 2021 года утвердило стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Стратегия предполагает «достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики» страны, указали в пресс-службе кабмина. В конце 2023 года стало известно, что Минэкономразвития изучает варианты взимания платы с представителей российского бизнеса за выбросы парниковых газов в рамках плана мероприятий по реализации вышеуказанной стратегии.

Экс-госсекретарь США Джон Керри и спецпосланник президента США по климату 7 марта заявил, что России необходимо сокращать выбросы в атмосферу, чтобы Запад к ней «лучше относился».

«Если бы Россия хотела продемонстрировать добросовестность, она могла бы выйти и объявить, какими будут их сокращения (выбросов в атмосферу), и приложить больше усилий для сокращения выбросов сейчас. Может быть, это позволит людям лучше относиться к тому, что Россия делает на данный момент», — сказал он на брифинге в Вашингтоне.