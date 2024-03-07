«Всегда, везде, в любом месте». Трамп вызвал Байдена на дебаты Трамп вызвал Байдена на дебаты, но тот отказался

На следующий день после «супервторника» Дональд Трамп, который остался единственным претендентом на номинацию от Республиканской партии, вызвал Джо Байдена на дебаты. Он считает их важными для США и готов встретиться в любое время, в любом месте. Президент ушел от прямого ответа на вызов, посетовав, что Трампу «больше делать нечего».

Трамп, будущий кандидат на президентских выборах от Республиканской партии, бросил вызов действующему президенту Байдену всего через несколько часов после того, как республиканка Никки Хейли по итогам «супервторника» приостановила свою кампанию.

«Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые так важны для Америки и американского народа, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — Поэтому я призываю к дебатам, ВСЕГДА, ВЕЗДЕ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ!»

Экс-президент предложил проводить дебаты «коррумпированному» национальному комитету Демократической партии или «его дочерней организации» — комиссии по президентским дебатам.

«С нетерпением жду ответа. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — написал экс-президент.

Штаб Байдена ответил Трампу вскоре после его приглашения.

«Я знаю, что Дональд Трамп жаждет внимания и изо всех сил пытается расширить свою привлекательность за пределы базы своих избирателей. И это разговор (дебаты), который мы проведем в подходящее время», — сказал Fox News пресс-секретарь штаба Байдена Майкл Тайлер.

Сам Байден на просьбу журналистов прокомментировать вызов Трампа ответил: «Я бы на его месте тоже хотел подискутировать со мной. Ему больше нечего делать».

Администрация президента отказалась уточнить, готов ли он принять участие в дебатах.

«Вам стоит обратиться к представителям предвыборного штаба, — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. — Это то, о чем должны говорить в предвыборном штабе, поэтому я не буду это комментировать».

Предвыборные теледебаты кандидатов в президенты США должны начаться осенью. Первые дебаты пройдут 16 сентября в штате Техас, вторые — 1 октября в штате Вирджиния, третьи заключительные — 9 октября в штате Юта. 25 сентября в штате Пенсильвания состоятся дебаты возможных вице-президентов. Президентские выборы назначены на 5 ноября.

«Супервторник»

6 марта в США прошел важный этап избирательной кампании — «супервторник». Первичные выборы демократов и республиканцев были сразу в 15 штатах, закрепив позиции фаворитов в обеих партиях — Джо Байдена и Дональда Трампа, значительно опередивших своих противников.

Трамп победил в 14 из 15 штатов. Он проиграл своей единственной сопернице, экс-постпреду США при ООН Никки Хейли, только в Вермонте. После успеха в округе Колумбия эта победа стала для нее второй с начала первичных выборов. Впрочем, небольшой успех Хейли не изменил расклад, и она решила официально выйти из гонки, прекратив борьбу за место кандидата в президенты от республиканцев.

Байден обошел своих главных соперников — конгрессмена от Калифорнии Дина Филлипса и писательницу Марианну Уильямс — во всех штатах «супервторника», но потерпел поражение в Американском Самоа — территории, не интегрированной в состав страны. Там его обыграл малоизвестный демократ-бизнесмен Джейсон Палмер. Он прервал абсолютную победную серию президента США с начала праймериз, что, в сущности, ничего не изменило.