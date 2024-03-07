«Контрударные действия». ВСУ планируют новое наступление

Европейские союзники Украины собрали средства на закупку 800 тыс. снарядов для ВСУ, а США рассматривают возможность выделения Киеву $200 млн из резерва Пентагона. На этом фоне командующий сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что ВСУ планируют создать группировку для проведения «контрударных действий».

«Контрударные действия»

«Наша задача — стабилизация линии фронта, максимально уничтожить врага и провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и доукомплектовании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия», — заявил Павлюк в эфире национального телемарафона, добавив, что «нам это удается, ситуация стабилизируется» (цитата по УНИАН).

По словам командующего, «остается еще несколько горячих направлений, где противник сосредотачивает свои максимальные силы»: это Авдеевка, направление Часового Яра, направление Терны в сторону Лимана. «Россияне делают все, чтобы оккупировать как можно больше территорий до выборов президента», — добавил генерал.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк командует сухопутными войсками с февраля. Он сменил Александра Сырского, который стал главнокомандующим ВСУ вместо уволенного Валерия Залужного. Ранее Павлюк был начальником подготовки командования сухопутных войск и главой оперативного командования «Запад». С 2014 года принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

Предыдущее контрнаступление ВСУ начали в прошлом июне. Спустя полгода Владимир Зеленский признал, что оно не достигло результатов, на которые рассчитывал Киев. Президент Украины связал неудачи на поле боя с нехваткой зарубежной помощи и ограниченной численностью украинских войск. В конце февраля Зеленский сообщил о подготовке ВСУ к новому наступлению на юге и в Черном море.

Помощь Украине

Украина не раз предупреждала союзников, что сталкивается с нехваткой снарядов и уступает России в вооружении, и Киеву, возможно, придется нормировать ресурсы по всей линии фронта на 1,5 тыс. км. Несмотря на трудности с законопроектом о выделении нового многомиллиардного пакета помощи, который застрял в конгрессе, власти США заявляют о своей поддержке Киева.

Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность использования $200 млн, предназначенных для финансирования американской армии, в качестве срочного пакета помощи Украине , сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Эти деньги могут пойти на закупки критически важного вооружения, боеприпасов и другого оборудования для ВСУ. По словам одного из собеседников агентства, окончательное решение еще не принято.

Конгресс США обсуждает законопроект о выделении финансовой помощи Украине с октября 2023 года. В феврале сенат одобрил выделение более $95 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню. Теперь проект должны утвердить в палате представителей, однако республиканское большинство отказывается принимать его без мер укрепления южной границы США.

В то же время европейские союзники Украины собрали почти все средства, необходимые для финансирования чешской инициативы по закупке 800 тыс. снарядов для ВСУ . Снаряды могут быть доставлены на Украину в течение нескольких недель, но точные сроки будут зависеть от контрактов и графиков поставок и могут измениться, сообщили источники Bloomberg. По оценкам экспертов, Украине потребуется не менее 200 тыс. снарядов в месяц, чтобы продолжать боевые действия.

Чехия выступает посредником, связывающим правительства, желающие профинансировать закупку боеприпасов. Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция поддержали план по закупке боеприпасов, не принадлежащих Евросоюзу, а Польша выразила заинтересованность. Ожидается, что позднее на этой неделе состоится отдельное обсуждение министров обороны и иностранных дел ЕС.

В среду 6 марта на совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе Владимир Зеленский сказал, что «существует положительный прогресс в отношении чешской инициативы».