В Кремле увидели в угрозах «нейтрализовать» Калининград повод для усиления мер безопасности Песков публично ответил на угрозы посла Линкявичюса нейтрализовать Калининград

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Калининград всегда будет российским регионом. Так он отреагировал на угрозу посла Литвы в Швеции Линкявичюса «нейтрализовать» город в случае, если РФ «бросит вызов» НАТО после присоединения Швеции к военному блоку. В МИД России объяснили, зачем дипломат, не обладающий полномочиями для подобных заявлений, высказывается в таком ключе.

Калининград и Калининградская область навсегда останутся российскими территориями, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал угрозу посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса «нейтрализовать» город в случае конфликта РФ и НАТО.

«Калининград — это российский регион. Он находится на Балтике. И так будет всегда», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства назвал нацеленность НАТО на расширение своих границ, враждебную риторику членов альянса и размещение военной инфраструктуры все ближе к РФ основанием для принятия дополнительных мер для обеспечения должной безопасности страны и поводом для «глубокой обеспокоенности» .

Как Россию окружило НАТО

Бывший глава МИД Литвы, действующий посол страны в Швеции Линкявичюс накануне на фоне одобрения Венгрией заявки Швеции на вступление в НАТО пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия «бросит вызов» альянсу:

«После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет «нейтрализован» первым».

По его словам, «ложные обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь стали реальностью».

Госсобрание (парламент) Венгрии ратифицировало заявку Швеции на вступление в НАТО 26 февраля. Венгрия была последней участницей альянса, которая не одобряла присоединение королевства. Швеция станет 32-м членом блока. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поздравил Стокгольм с присоединением, сказав, что членство страны в блоке сделает «нас всех сильнее и безопаснее». Как он подчеркнул, на фоне поражений ВСУ расширение альянса — это «ясный сигнал Путину, что двери НАТО открыты».

«Элемент хайпа»

Утром в среду, 28 февраля, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала заявление посла Литвы в Швеции элементом информационной войны. По ее словам, у дипломата нет полномочий для подобных высказываний. Всерьез стоило бы относиться к подобным заявлениям, если бы их произнес президент страны, глава Минобороны или министр иностранных дел.

«Ни конкретно этот человек (Линкявичюс. — «Газета.Ru»), ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, и прекрасно это осознает, чтобы делать подобные заявления. Опять же — элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа», — отметила представитель МИДа.

Пресс-секретарь губернатора Калининграда Дмитрий Лысков накануне заявил, что Балтийское море никогда не будет принадлежать НАТО, поскольку в этом регионе расположены три российских порта — Калининград, Санкт-Петербург и Усть-Луга. Кроме того, в Балтийском море базируется Краснознаменный Балтийский флот.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предупредил о большой катастрофе для стран Североатлантического альянса при попытке «нейтрализовать» Калининград.