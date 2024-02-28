В Кремле увидели в угрозах «нейтрализовать» Калининград повод для усиления мер безопасности

Калининград и Калининградская область навсегда останутся российскими территориями, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал угрозу посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса «нейтрализовать» город в случае конфликта РФ и НАТО.
«Калининград — это российский регион. Он находится на Балтике. И так будет всегда», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь главы государства назвал нацеленность НАТО на расширение своих границ, враждебную риторику членов альянса и размещение военной инфраструктуры все ближе к РФ основанием для принятия дополнительных мер для обеспечения должной безопасности страны и поводом для «глубокой обеспокоенности» .
Как Россию окружило НАТО
Бывший глава МИД Литвы, действующий посол страны в Швеции Линкявичюс накануне на фоне одобрения Венгрией заявки Швеции на вступление в НАТО пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия «бросит вызов» альянсу:
«После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет «нейтрализован» первым».
По его словам, «ложные обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь стали реальностью».
Госсобрание (парламент) Венгрии ратифицировало заявку Швеции на вступление в НАТО 26 февраля. Венгрия была последней участницей альянса, которая не одобряла присоединение королевства. Швеция станет 32-м членом блока. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поздравил Стокгольм с присоединением, сказав, что членство страны в блоке сделает «нас всех сильнее и безопаснее». Как он подчеркнул, на фоне поражений ВСУ расширение альянса — это «ясный сигнал Путину, что двери НАТО открыты».
«Элемент хайпа»
Утром в среду, 28 февраля, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала заявление посла Литвы в Швеции элементом информационной войны. По ее словам, у дипломата нет полномочий для подобных высказываний. Всерьез стоило бы относиться к подобным заявлениям, если бы их произнес президент страны, глава Минобороны или министр иностранных дел.
«Ни конкретно этот человек (Линкявичюс. — «Газета.Ru»), ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, и прекрасно это осознает, чтобы делать подобные заявления. Опять же — элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа», — отметила представитель МИДа.
Пресс-секретарь губернатора Калининграда Дмитрий Лысков накануне заявил, что Балтийское море никогда не будет принадлежать НАТО, поскольку в этом регионе расположены три российских порта — Калининград, Санкт-Петербург и Усть-Луга. Кроме того, в Балтийском море базируется Краснознаменный Балтийский флот.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предупредил о большой катастрофе для стран Североатлантического альянса при попытке «нейтрализовать» Калининград.