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Политика

Военная операция на Украине, день 735-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 735-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
Газета Financial Times выяснила, что на Украине неофициально присутствует западный спецназ. ВВС Германии подняли по тревоге истребители из-за российского военного самолета Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки. Министр сухопутных войск США Кристин Уормут признала, что Россия способна восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на западные санкции. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:34

❗️Глава албанского МИД Игли Хасани написал в социальной сети X, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию с неанонсированным визитом.

08:28

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости рассказал, что ВС РФ ударами с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

08:23

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям. По его словам, американские политики не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации.

08:17

⚡️Британская газета Financial Times со ссылкой на европейского высокопоставленного военного чиновника сообщила, что на Украине присутствует западный спецназ:

«Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально».

08:13

ВВС Германии сообщили в соцсети X, что подняли по тревоге истребители Eurofighter из-за обнаружения российского Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки, у военного самолета не было плана полета. Операция была завершена без происшествий после установления визуального контакта с российским воздушным судном.

08:07

08:03

В подмосковных Люберцах владелица кафе не пустила внутрь участников СВО и опубликовала в соцсетях экстремистские высказывания. СК РФ возбудил уголовное дело.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 735-го дня специальной военной операции России на Украине.

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