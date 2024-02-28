Военная операция на Украине, день 735-й

❗️Глава албанского МИД Игли Хасани написал в социальной сети X, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию с неанонсированным визитом.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости рассказал, что ВС РФ ударами с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям. По его словам, американские политики не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации.
⚡️Британская газета Financial Times со ссылкой на европейского высокопоставленного военного чиновника сообщила, что на Украине присутствует западный спецназ:
«Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально».
ВВС Германии сообщили в соцсети X, что подняли по тревоге истребители Eurofighter из-за обнаружения российского Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки, у военного самолета не было плана полета. Операция была завершена без происшествий после установления визуального контакта с российским воздушным судном.
В подмосковных Люберцах владелица кафе не пустила внутрь участников СВО и опубликовала в соцсетях экстремистские высказывания. СК РФ возбудил уголовное дело.