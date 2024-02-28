Военная операция на Украине, день 735-й

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ВВС Германии сообщили в соцсети X, что подняли по тревоге истребители Eurofighter из-за обнаружения российского Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки, у военного самолета не было плана полета. Операция была завершена без происшествий после установления визуального контакта с российским воздушным судном.