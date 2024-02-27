«Знаете ли вы своего врага?»: армия США опубликовала доклад о военной тактике России Армия США выпустила 280 страниц доклада о вооруженных силах России

Эксперты американской армии подготовили учебный материал о войсках России и ее тактике. Авторы не стали рассматривать конфликт на Украине, но предупредили, что Москва может и дальше использовать в своих целях регионы с «этническими русскими». Кроме того, в американском докладе говорится о врожденном недоверии россиян и Кремля к США и «мировому либеральному порядку», а также об отчаянном желании России получить мировое признание.

Россия отчаянно хочет получить признание как мировая держава, категорически не доверяет Западу и считает соседние страны «буфером» между собой и врагами. К такому выводу пришло Командование по обучению и доктрине армии США, которое опубликовало в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 280-страничный документ под названием «Российская тактика».

Материал предназначен для широкого круга военных, «военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров». Его анонс начинается со слов «Знаете ли вы своего врага?». В документе авторы разбирают стратегические цели Москвы и как она намерена их добиваться. Кроме того, подробно описана структура российских войск, постоянная дислокация частей, оружие.

При этом авторы не стали анализировать происходящее на Украине. Они пояснили, что конфликт пока рано оценивать.

«Этот документ не предназначен для того, чтобы дать представление о том, как русские сейчас воюют на Украине... Мы все еще изучаем конфликт на Украине и продолжаем пересматривать наши оценки», — сказано в документе.

Авторы отметили, что на Украине воюет так много российских подразделений, что в будущем, возможно, придется заново оценивать расстановку российских сил. Кроме того, Россия несет потери, поэтому пока рано оценивать «структуру и оснащение любого российского подразделения на ближайшие 5-10 лет».

Цели России

С развалом СССР Россия потерпела «существенную неудачу», сказано в исторической части обзора. Она «с трудом» нашла новое место в международном сообществе, но недовольна им. Сейчас действия Москвы продиктованы тем, что Россия «отчаянно» хочет вновь получить признание в качестве мировой державы и играть более значительную роль как в региональной, так и в глобальной политике. Россия также чувствует себя стратегически уязвимой и пытается отгородиться от потенциального противника буфером из соседних стран.

«Весь подход России к международным делам продиктован точкой зрения, что другие намеренно противодействуют ее усилиям», — говорится в документе.

Особенно Кремль винит во враждебном «вмешательстве» США и НАТО. Отношения России с США — это исторически постоянная конкуренция, несмотря на отдельные примеры «позитивного взаимодействия». Сегодня у значительной части населения России и ее власти «врожденное недоверие» к США и мировому либеральному порядку, который возглавляет Вашингтон, считают авторы обзора. Россия хочет подорвать ведущую мировую роль США и не хочет жить в рамках западной либеральной системы.

Ради своих целей Россия стремится к влиянию в соседних странах.

«Россия считает, что как мировая держава может обеспечить стабильность странам на своей периферии, особенно бывшим странам СССР, и влиять на международную политику и законодательство в отрыве от западной либеральной системы. <...> Россия рассматривает свое влияние в этом регионе как эффективный буфер против потенциальных агрессоров и оправдывает любые связанные с этим военные действия как чисто стратегические и оборонительные», — резюмируют авторы.

Тактика России

Москва намерена и дальше избегать прямого столкновения с американскими военными и НАТО, предпочитая участие в «дипломатической войне». Особенно активно Россия будет использовать информационное давление, манипулируя информационной средой в своих интересах.

«Россия использует манипулирование информацией, обман и дезорганизацию для достижения информационного господства во время конкуренции и конфликтов. <...> Россия будет манипулировать объективной реальностью..., чтобы создать субъективную реальность, благоприятную для нее самой», — говорится в документе.

В том числе Москва попытается заставить враждебные страны поступать так, как ей на самом деле выгодно. Для этого она будет подсовывать противнику «хитро сконструированную информацию», опять же использовать обман и манипуляции. Точно так же действовал СССР, эта тактика называется рефлексивным контролем, поясняют авторы.

Однако кроме «мягкой силы» Россия не откажется от прямых военных вмешательств. Она будет вести «опосредованные войны» с помощью преступных группировок, боевиков, войск специальных операций и частных военных компаний, таких как ЧВК «Вагнер». При этом Россия будет «все отрицать» и дипломатически прикрывать их применение.

Чтобы добиться военного преимущества, Россия станет развивать «специфические нишевые системы вооружения». Такие как беспилотники, гиперзвуковые ракеты, высокоточная артиллерия, «оружие направленной энергии».

«В России действуют менее строгие правила ведения боевых действий, чем в США. <...> В военных конфликтах Россия активно планирует и практикует применение ядерного и химического оружия на стратегическом и тактическом уровнях», — считают авторы.

В целом национальная доктрина России и заявления российской власти указывают на готовность Кремля вмешаться в любой международный кризис, который, по его мнению, соответствует национальным интересам, предупреждает документ. Под особенным риском страны, где живут русские.

«Россия, вероятно, целится на уязвимые страны или регионы, стратегически важные для достижения ее целей. Районы с разделенным населением, особенно с проживающими в них этническими русскими, наиболее уязвимы для эксплуатации со стороны России», — отмечается в обзоре.

Для укрепления своей позиции Россия будет искать партнеров в регионах, где США не хватает «прочных позиций», и оказывать как экономическую и политическую, так и военную поддержку дружественным режимам. В планах Москвы сотрудничество с Азией, укрепление взаимоотношений с Китаем.

В будущем, по мнению авторов, конкуренция России и Запада будет только расти. В том числе Россия продолжит конкурировать за ядерное превосходство. Кроме того, новое поле соперничества откроется в Арктике.

«Расширяющийся спектр спорных вопросов будет и дальше подпитывать будущую конкуренцию и конфликты между Россией и Западом. Количество и интенсивность разногласий... вновь усилят соперничество и, возможно, приблизят к открытому конфликту», — полагает документ.