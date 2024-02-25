«Дряхлый криводушный Джо». Трамп пообещал судный день команде Байдена Трамп согласился с Путиным о предпочтительности Байдена для России

Дональд Трамп выступил на ежегодной консервативной конференции в Вашингтоне. Он согласился с мнением Владимира Путина о том, что для России более выгодно переизбрание в США Байдена. Бывший президент назвал его «дряхлым криводушным Джо», при котором США проиграют третью мировую войну, и пообещал сбросить «ярмо вышедшего из-под контроля политического класса» и «вернуть страну трудолюбивым американцам».

«Я много разговаривал с Путиным. Мы с ним хорошо ладили, хотя на днях он заявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом. И я с ним согласен», — заявил Дональд Трамп (цитата по ТАСС).

В середине февраля Владимир Путин сказал, что для России победа Джо Байдена предпочтительнее, так как он более опытный и прогнозируемый политик.

«Я согласен, потому что я покончил с «Северным потоком». Это самый большой газопровод в мире, — продолжил экс-президент. — Потом пришел Байден и одобрил «Северный поток». Но он убил трубопровод Keystone (подавал нефть из Канады в США. – прим. ред.). А потом они говорят, что Трамп слишком добр к России».

«Дряхлый криводушный Джо»

Победа на ноябрьских выборах действующего президента Джо Байдена приведет к поражению США в гипотетической третьей мировой войне, считает Дональд Трамп, который тоже хочет баллотироваться.

«Только представьте себе еще четыре года Байдена! Дряхлый криводушный Джо Байден вскоре доведет нас до поражения в третьей мировой войне. Я здесь, чтобы освободить нашу захваченную в плен страну от Джо Байдена и его банды тиранов, стремящихся уничтожить американскую свободу», — заявил бывший президент.

В случае своей победы, по словам Трампа, «Америка будет на первом, втором, третьем, четвертом и пятом местах. Забота об иностранных государствах может быть на шестом месте, или не быть вовсе ».

«Верьте мне, когда я обращаюсь к вам с еще одним предупреждением: если криводушный Джо и его приспешники победят в 2024 году, худшее будет еще впереди», — обратился Трамп к участникам консервативной конференции.

«Вернем страну трудолюбивым американцам»

По мнению бывшего президента, высокая инфляция и приток нелегальных мигрантов усугубятся в случае переизбрания Байдена. Трамп напомнил, что в случае своей победы «первым и самым неотложным шагом» будет закрытие границы, прекращение «нашествия» нелегалов и отправка их «обратно домой»:

«Это будет крупнейшая депортация в истории нашей страны. И у нас нет выбора».

«Но, чтобы достичь этого будущего, мы должны сначала сбросить с себя ярмо нашего вышедшего из-под контроля политического класса, и это начнется с того, что мы скажем криводушному Джо Байдену: «Ты уволен!», — заявил республиканец под аплодисменты присутствующих в зале. — Мы вернем нашу страну трудолюбивым американцам 5 ноября, это станет нашим новым днем освобождения, а для лжецов, обманщиков, мошенников, цензоров и самозванцев, захвативших наше правительство, это будет их судный день».

Праймериз

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократ Джо Байден будет добиваться переизбрания. Дональд Трамп участвует в праймериз от Республиканской партии. За номинацию он борется с экс-постпредом США при ООН Никки Хейли.

На конференции Трамп заявил, что побеждает с рекордным результатом на предварительных выборах, которые сейчас проходят в штате Южная Каролина, где Хейли ранее была губернатором: «Мне сообщили, что у нас в два раза больше голосов, чем когда-либо получали в Южной Каролине». По подсчетам Fox News и CNN, он набирает более 60%.

Американские СМИ считают лидером праймериз Трампа, который получил большинство голосов на предыдущих первичных мероприятиях в других штатах, что вынудило остальных его оппонентов выйти из гонки. Хейли же заявляла, что продолжит борьбу, даже если проиграет в родной Южной Каролине.