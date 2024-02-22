«Собаке собачья смерть». Медведев резко отреагировал на убийство летчика-перебежчика Кузьминова

Дмитрий Медведев отреагировал на убийство в Испании российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова поговоркой «собаке собачья смерть». Глава СВР Нарышкин заявил, что Кузьминов стал «моральным трупом» еще на этапе планирована своего побега. О том, как отреагировали в России на смерть Максима Кузьминова — в материале «Газеты.Ru».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко отреагировал на убийство в Испании российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 на территорию Украины.

«Собаке собачья смерть», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос «Неважно, из чьих рук?», политик ответил: «Я все сказал».

Реакция на убийство в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о смерти Кузьминова. «Мне неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам. Никакой информацией на этот счет не располагаем», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что реакции от президента на гибель пилота не было, так как «это не вопрос повестки дня».

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что пилот стал «моральным трупом» еще на стадии планирования побега. «В России принято: о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — отметил он.

Родственники погибших летчиков Ми-8

Вместе с Кузьминовым на борту угнанного Ми-8 находились два других члена экипажа — Хушбахт Турсунов и Никита Кирьянов. Оба были убиты, как утверждает украинская сторона, из-за оказанного сопротивления. Кузьминов не поставил их в известность о своих планах. Сестра Турсунова — Марворид — заявила, что смерть Кузьминова «рано или поздно» должна было произойти.

«Потому что он прямо сто процентов несправедливо поступил по отношению к моему брату. Простить такие поступки невозможно», — сказала она.

По словам Марворид, Кузьминов принял слишком легкую смерть за совершенное им предательство.

О смерти Кузьминова высказался и родственник Никиты Кирьянова. Мужчина выразил сомнения относительно информации, появившейся в СМИ, и заявил, что будет ожидать официальных заявлений от испанских властей, которые, по предположению, могут иметь информацию о местонахождении Кузьминова.

Угон Ми-8 и убийство в Испании

В сентябре 2023 года Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что российский летчик Максим Кузьминов 9 августа перегнал вертолет Ми-8 в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На Украине Кузьминову предложили гарантии безопасности, новые документы, а также пообещали вознаградить материально.

В октябре 2023 года на телеканале «Россия 1» вышел репортаж, в котором бойцы спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) рассказывали, что Максим Кузьминов стал объектом, для которого уже выдан приказ о физическом устранении . Журналист за кадром тогда отмечал, что это лишь «вопрос времени», когда он будет исполнен.

19 февраля испанские СМИ сообщили, что Кузьминов, предположительно, был найден убитым. По данным ABC, тело мужчины с несколькими пулевыми ранениями обнаружили на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. 21 февраля испанская полиция подтвердила смерть Кузьминова.