На Украине потеряли президента: Киев захвачен радикалами

Во исполнение соответствующих соглашений Верховная рада приняла постановление как о выводе правоохранителей из центра Киева, так и закон о возвращении к конституции 2004 года. Последний документ был отправлен на подпись Януковичу в тот же день, но так и не вернулся в парламент.
Уход правоохранителей был частью соглашения президента Украины Виктора Януковича с лидерами оппозиции — Владимиром Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком — об урегулировании политического кризиса под гарантии стран ЕС. Договор предполагал возврат к конституции 2004 года (парламентско-президентской форме правления), создание правительства национального доверия, организацию досрочных выборов главы государства, прекращение насилия и сдачу оппозицией оружия.
Утро того дня началось достаточно спокойно. Кровопролитные столкновения в центре Киева, происходившие между протестующими и силовиками, остались позади. Сердце столицы Украины контролировал «майдан». Участники протестов заняли ключевые районы, в том числе правительственный квартал, после вывода спецподразделений милиции «Беркут» и внутренних войск по решению Верховной рады.
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10 лет назад — 22 февраля 2014 года — произошла смена власти на Украине на волне «евромайдана». Одни называют состоявшееся отстранение президента победой и революцией, а другие государственным переворотом и нарушением конституции. Эти события, в частности, приведут к войне на Донбассе, которая спустя восемь лет безуспешных попыток урегулирования ситуации станет катализатором для запуска специальной военной операции России.