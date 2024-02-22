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Политика

На Украине потеряли президента: Киев захвачен радикалами

Хроника отстранения президента Украины Януковича 2014 года — исторический онлайн

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Протестующий во время столкновений с полицией на Площади Независимости в Киеве, Украина, 2014 год

Протестующий во время столкновений с полицией на Площади Независимости в Киеве, Украина, 2014 год

Efrem Lukatsky/AP
10 лет назад на Украине произошел государственный переворот. В ночь на 22 февраля сторонники «евромайдана» захватили правительственный квартал в центре Киева, воспользовавшись выводом спецподразделений милиции и потребовали отставки президента Украины Виктора Януковича. При этом найти главу государства оказалось не так просто, он уехал в неизвестном направлении еще накануне вечером. «Газета.Ru» в ходе онлайн-трансляции воссоздает хронологию дня отстранения Януковича от власти — 22 февраля 2014 года.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
10.35

Во исполнение соответствующих соглашений Верховная рада приняла постановление как о выводе правоохранителей из центра Киева, так и закон о возвращении к конституции 2004 года. Последний документ был отправлен на подпись Януковичу в тот же день, но так и не вернулся в парламент.

10.20

Уход правоохранителей был частью соглашения президента Украины Виктора Януковича с лидерами оппозиции — Владимиром Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком — об урегулировании политического кризиса под гарантии стран ЕС. Договор предполагал возврат к конституции 2004 года (парламентско-президентской форме правления), создание правительства национального доверия, организацию досрочных выборов главы государства, прекращение насилия и сдачу оппозицией оружия.

10.10

Утро того дня началось достаточно спокойно. Кровопролитные столкновения в центре Киева, происходившие между протестующими и силовиками, остались позади. Сердце столицы Украины контролировал «майдан». Участники протестов заняли ключевые районы, в том числе правительственный квартал, после вывода спецподразделений милиции «Беркут» и внутренних войск по решению Верховной рады.

10.00

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru».

10 лет назад — 22 февраля 2014 года — произошла смена власти на Украине на волне «евромайдана». Одни называют состоявшееся отстранение президента победой и революцией, а другие государственным переворотом и нарушением конституции. Эти события, в частности, приведут к войне на Донбассе, которая спустя восемь лет безуспешных попыток урегулирования ситуации станет катализатором для запуска специальной военной операции России.

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