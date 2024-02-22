На Украине потеряли президента: Киев захвачен радикалами

10.35

Во исполнение соответствующих соглашений Верховная рада приняла постановление как о выводе правоохранителей из центра Киева, так и закон о возвращении к конституции 2004 года. Последний документ был отправлен на подпись Януковичу в тот же день, но так и не вернулся в парламент.