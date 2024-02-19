На Мюнхенской конференции обсуждали, как не допустить «развала» ВСУ

В атмосфере пессимизма на прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности союзники по НАТО обсуждали, как избежать «развала» Вооруженных сил Украины на фоне потери Авдеевки. Европейские страны все больше сомневаются в роли США как защитника и готовятся отражать нападение России.

Глава военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр на полях Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные заявил Financial Times, что страны Североатлантического альянса в 2023 году были «чрезмерно оптимистичны» в отношении конфликта на Украине. По словам Бауэра, в НАТО полагали, что ВСУ при помощи западного оружия и обучения за границей смогут добиться «значительного прогресса» в боевых действиях.

Теперь же, считает адмирал, альянсу необходимо сделать все, «чтобы не погрузиться в слишком пессимистическое настроение».

В такой обстановке США и их союзники обсуждали на Мюнхенской конференции, как предотвратить поражение ВСУ на фоне потери Авдеевки и нехватки боеприпасов. Как сообщает Politico со ссылкой на восемь законодателей США и пять иностранных чиновников, «сейчас план состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться» .

На конференции «доминировали ухудшающиеся перспективы Украины на поле боя и вопросы о приверженности Америки поддержке Киева». По информации Politico, некоторые политики заявляли, что Украина потерпит поражение без помощи США, но они также «были далеки от уверенности в том, как может выглядеть победа Украины» даже при получении помощи.

Страны НАТО все больше сомневаются, что США сохранят «свою традиционную роль в защите Европы». На этом фоне, сообщает The Washington Post, отдельные члены блока начали обсуждать создание структур, которые могли бы дополнять или быть альтернативой альянсу. Как отмечает издание, «уже несколько месяцев Европа наблюдает за американской политикой, оцепенев от ужаса» в ожидании возможной победы на ноябрьских выборах Дональда Трампа.

Последние опасения в Европе вызвал рассказ Трампа, как во время своего президентства он требовал от одной из стран-участниц НАТО выполнить финансовые обязательства перед альянсом и угрожал, что иначе США не будут защищать ее при возможном нападении России.

В связи с этим, а также из-за неудач ВСУ на поле боя и отсутствия помощи Киеву со стороны США в НАТО уже начали прорабатывать сценарий потенциального нападения России на одного из членов блока, сообщает со ссылкой на источники Bloomberg. Якобы, члены НАТО ведут разговоры о российской атаке как об угрозе, которая требует «срочного реагирования».

«Я не могу предсказать, произойдет ли когда-либо нападение на территорию НАТО. Но это может произойти через пять-восемь лет», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии.