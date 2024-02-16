Байден поручил начать переговоры с Россией из-за угрозы нацбезопасности. Что хочет обсудить Вашингтон? Байден поручил начать прямые переговоры с Россией по ядерному оружию в космосе

Данные американской разведки о разработке в России противоспутникового ядерного оружия вызвали тревогу в Белом доме. Президент Байден распорядился начать с Россией прямой диалог из-за «угрозы национальной безопасности». В МИД назвали это уловкой, чтобы убедить конгресс проголосовать за проект по оказанию помощи Украине.

Президент США Джо Байден распорядился начать прямые переговоры с Россией по вопросу разработки системы, предназначенной для уничтожения спутников на орбите. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет Reuters.

«Сейчас нет непосредственной угрозы безопасности кого-либо. Мы не говорим об оружии, которым можно атаковать людей или которым можно причинить физические разрушения на Земле. <...> Они все еще разрабатывают эту возможность. Мы все еще анализируем имеющуюся для этого информацию», — сказал он.

Ознакомившись с информацией, Байден поручил своей администрации начать прямые дипломатические контакты с Россией, союзниками, а также другими странами мира, добавил Кирби. По его словам, разведывательные службы обеспокоены утечкам информации и считают необходимым провести закрытое расследование. Кирби также сообщил, что Вашингтон уже связался с российской стороной, но конкретных дат для переговоров пока не намечено.

Противоспутниковое ядерное оружие

Сразу несколько изданий — Washington Post, ABC и CNN — ранее со ссылкой на данные американской разведки сообщили, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе для его использования против спутников.

Эта информация была передана в конгресс и ключевым союзникам США, причем некоторые члены конгресса заявили, что данные настолько значимы, что их следует обнародовать. 14 февраля глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил о необходимости раскрыть все данные о существующей «серьезной угрозе американской национальной безопасности».

Позднее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ходе брифинга для лидеров конгресса, запланированного на 15 февраля, будет представлена информация о некой «угрозе национальной безопасности». О какой именно угрозе идет речь он уточнять отказался. CNN со ссылкой на источники сообщил, что речь идет о «тревожном и дестабилизирующем российском потенциале».

Уловка США

В Кремле заявили, что информация о намерениях России разместить ядерное оружие в космосе является уловкой США, направленной на то, чтобы убедить конгресс проголосовать за проект по оказанию помощи Украине.

«Я никак не могу это прокомментировать. Давайте дождемся этого брифинга, будет ли какая-то информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться, посмотрим», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В конце января Bloomberg сообщил о докладе Космических сил США, в котором говорилось о потенциальных угрозах, исходящих от России и Китая. В нем отмечалось, что обе страны активно разрабатывают и испытывают противоспутниковое оружие. В частности, Китай намеревается развернуть на земле лазеры, которые могут повредить датчики американских спутников. Авторы доклада отмечали, что подобная деятельность стран часто скрыта или маскируется, чтобы избежать осуждения со стороны международного сообщества.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отверг эти обвинения. Он заявил, что Китай привержен мирному использованию космического пространства, и обвинил США в раздувании угрозы и очернении Китая. Россия придерживается схожей позиции. Летом 2022 года Москва предложила странам — членам ООН разработать договор о предотвращении вооруженной гонки в космосе, также выразив приверженность мирным целям в использовании космического пространства.